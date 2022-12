16. edycja Mastercard OFF CAMERA – znamy daty i sekcje tematyczne

TRADYCYJNA FILMOWA MAJÓWKA W KRAKOWIE

28 kwietnia 2023 roku rozpocznie się 16. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA . Tysiące widzek i widzów w kinach, gwiazdy filmowe z całego świata i profesjonaliści branży filmowej na przełomie kwietnia i maja ponownie przyjadą do Krakowa. W tym roku wyjątkowo wcześnie ogłoszono daty Festiwalu i wszystkie osiem sekcji festiwalowych, a do sprzedaży trafia pierwsza pula karnetów.Miłośniczki i miłośnicy ekscytujących seansów w niezależnych kinach i pokazów plenerowych na miejskich placach już dziś powinni zaplanować swoją majówkę w Krakowie. W 2023 roku Festiwal Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w stolicy Małopolski w terminie od 28 kwietnia do 7 maja.Każdego roku w czasie Festiwalu prezentowanych jest osiem sekcji: cztery sekcje stałe oraz cztery sekcje tematyczne.Sekcje stałe Festiwalu Mastercard OFF CAMERA- KONKURS GŁÓWNY "WYTYCZANIE DROGI" – dziesięć debiutów lub drugich filmów reżyserek i reżyserów z całego świata, które walczą o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy w wysokości 25 000 dolarów.- KONKURS POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH – dziesięć najbardziej interesujących polskich produkcji, które walczą o nagrodę główną - 100 000 zł.- AMERYKAŃCY NIEZALEŻNI – odważne, bezkompromisowe i fascynujące kino zza oceanu.- FESTIWALOWE HITY – interesujące i nagradzane produkcje z festiwali filmowych z całego świata, które polska publiczność ma okazję zobaczyć najczęściej po raz pierwszy na dużym ekranie.Sekcje tematyczne 2023 Festiwalu Mastercard OFF CAMERA- AHOJ PRZYGODO! - wielki powrót "Kina Nowej Przygody", które swoje triumfy święciło pod koniec lat 70. i 80. XX wieku. Jak konwencje kina przygodowego na fabuły filmów niezależnych przepisują nowe generacje reżyserek i reżyserów, dowiemy się podczas seansów w ramach sekcji "Ahoj Przygodo!".- HERSTORIE - Słaba płeć? Nic z tych rzeczy! Nie ma najmniejszych wątpliwości, że wciąż tkwimy w na wskroś patriarchalnym i szowinistycznym społeczeństwie. Specjalna tematyczna sekcja Mastercard OFF CAMERA nie tylko stawia kobiety w samym centrum filmowych opowieści, ale także prezentuje produkcje stworzone przez bezkompromisowe reżyserki, które wywracają do góry nogami normy genderowe.- TECHNO PARTY - Czy potrafimy wyobrazić sobie nasze życie bez technologii? W sekcji Techno Party festiwalu Mastercard OFF CAMERA zastanowimy się nad blaskami i cieniami, które niesie ze sobą nieunikniony rozwój technologii.- WSZYSTKO W RODZINIE - Czas przyjrzeć się... nowym formacjom rodzinnym. Niekoniecznie już wyznaczanym przez więzy krwi i biologiczne pokrewieństwo. Warto więc przyjrzeć się (często zaskakującym) nowym typom rodzinnych koligacji.1 grudnia 2022 roku rozpoczęła się sprzedaż pierwszej puli karnetów. Zaprezentowano także wyjątkowo wcześniej szczegółowe informacje na temat poszczególnych pul sprzedażowychPULE BILETÓW:- Pula I (od 1.12.2022 - 31.01.2023)PASS Open -300 złPASS 10 – 125 zł- Pula II (01.02.2023 – 31.03.2023)PASS Open – 345 złPASS 10 - 145 zł- Pula III (01.04.2023- 07.05.2023)PASS OPEN – 385 złPASS 10 – 165 złRODZAJE KARNETÓW:PASS OPEN – umożliwiający rezerwację miejsca na nieograniczoną liczbę seansów filmowychPASS 10 – umożliwiający rezerwację miejsca na 10 seansów filmowychWszystkie informacje na temat karnetów oraz voucherów znajdują się na stronie: www.offcamera.pl Posiadaczki i posiadacze kart Mastercard jak zawsze mogą liczyć na 20% zniżkę.