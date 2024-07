2. sezon "Pierścieni Władzy" coraz bliżej. Zobacz zapowiedź nowych odcinków

Zwiastun 2. sezonu serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"

O serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"

Ekipa serialu zaskoczyła sześć i pół tysiąca fanów zgromadzonych w ogromnej hali centrum kongresowego, prezentując nowy, nigdy wcześniej niepublikowany zwiastun nadchodzącego sezonu. Pełen akcji materiał koncentruje się na długo oczekiwanym powrocie legendarnego Saurona, zapowiadając powrót ciemności i zła do Śródziemia po wielu latach ciężko wywalczonego pokoju we wszystkich jego królestwach. W zwiastunie podkreślono również stworzenie większej liczby tytułowych Pierścieni Władzy, wykutych przy pomocy zdolności Saurona do oszukiwania i manipulacji.Fani mogli również zobaczyć zapowiedź wielu nowych fantastycznych, a czasem przerażających stworzeń, które pojawią się w nadchodzącym sezonie, w tym młodą Szelobę, armię Upiorów Kurhanów, górskiego trolla Damroda, morskiego robaka, a nawet Entów! Zaciekawiona publiczność mogła także obejrzeć zapowiedzi kilku głównych scen bitewnych, które będą miały kluczowe znaczenie dla fabuły 2. sezonu.Wśród członków obsady uczestniczących w panelu Hall H znaleźli się: Cynthia Addai-Robinson W 2. sezonie serialu " Pierścienie Władzy ", który zadebiutuje 29 sierpnia wyłącznie na platformie Prime Video, zobaczymy powrót Saurona. Wygnany przez Galadrielę, bez armii i sojuszników, wschodzący Mroczny Władca musi teraz polegać na własnym sprycie, aby odbudować swoją siłę i nadzorować tworzenie Pierścieni Władzy, które pozwolą mu związać wszystkie ludy Śródziemia jego złowrogą wolą. Nowy sezon pogrąża nawet najbardziej ukochanych i wrażliwych bohaterów w rosnącej fali ciemności, stawiając każdego z nich przed wyzwaniem znalezienia swojego miejsca w świecie, który coraz bardziej zbliża się do katastrofy. Gdy więzi przyjacielskie są coraz bardziej napięte, a królestwa zaczynają się rozpadać, siły dobra - elfy i krasnoludy, orkowie i ludzie, czarodzieje i Harfootowie - będą walczyć coraz zacieklej, aby utrzymać to, co jest dla nich najważniejsze: siebie nawzajem.2. sezon " Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy " jest produkowany przez showrunnerów i producentów wykonawczych J.D. Payne'a Patricka McKaya . Dołączyli do nich producenci wykonawczy Lindsey Weber Gennifer Hutchison , a także współproducent wykonawczy i reżyser Charlotte Brändström , producenci Kate Hazell Helen Shang oraz współproducenci Clare Buxton, Andrew Lee, Glenise Mullins i Matthew Penry-Davey . Dodatkowymi reżyserami najnowszego sezonu są Sanaa Hamri Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy " po raz pierwszy przenosi na ekran legendarnych bohaterów Drugiej Ery w historii Śródziemia. Akcja serialu rozgrywa się tysiące lat przed wydarzeniami z książek "Hobbit" i "Władca Pierścieni" J.R.R. Tolkiena i przeniesie widzów do epoki, w której kształtowały się wielkie potęgi, królestwa wznosiły się do chwały i popadały w ruinę, bohaterowie byli poddawani próbom, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca, jaki kiedykolwiek wyszedł spod pióra Tolkiena, groził okryciem całego świata ciemnością. Zaczynając w czasach względnego pokoju, serial śledzi losy zarówno znany i nowych bohaterów, którzy stawiają czoła od dawna budzącemu obawy powrotowi zła do Śródziemia. Od najmroczniejszych głębin Gór Mglistych, przez majestatyczne lasy elfiej stolicy Lindonu, po zapierające dech w piersiach wyspiarskie królestwo Númenoru, aż po najdalsze zakątki mapy - te królestwa i postacie stworzą dziedzictwo, które będzie żyło długo po ich odejściu.1. sezon " Pierścieni Władzy " odniósł bezprecedensowy sukces, osiągając oglądalność ponad 100 milionów widzów na całym świecie, którzy oglądali go przez ponad 32 miliardy minut. Długo wyczekiwany serial pierwszego dnia przyciągnął przed ekrany ponad 25 milionów widzów na całym świecie, stając się największą premierą w historii Prime Video, a w weekend otwarcia zadebiutował jako program nr 1 na liście streamingu Nielsena. W okresie premiery serial przyciągnął rekordową liczbę nowych subskrypcji w serwisie Prime globalnie. Finał sezonu stał się również globalnym fenomenem kulturowym, generując wiele hashtagów związanych z serialem, w tym #TheRingsofPower i inne, zyskując popularność w 27 krajach na Twitterze przez ponad 426 godzin łącznie przez cały weekend.Wszystkie osiem odcinków 1. sezonu Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy jest obecnie dostępnych wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach w wielu lokalnych wersjach językowych.