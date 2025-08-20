W dniach 2-6 września w Koszalinie odbędzie 22. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja. To wyjątkowa impreza, który łączy możliwość obejrzenia filmów z całego świata dotyczących problematyki niepełnosprawności i wykluczenia ze spotkaniami, debatami, dyskusjami, wystawami w różny sposób i na różnych płaszczyznach poruszających te zagadnienia.
Hasło tegorocznego Festiwalu brzmi "Razem bliżej" – razem z osobą z niepełnosprawnością, bo ją kochamy, szanujemy, lubimy z nią spędzać czas, podzielamy jej pasje, uczymy się od niej empatii i radości życia.
W tym roku obejrzymy 35 filmów z 18 krajów, w tym po raz pierwszy z Peru i Uzbekistanu, w trzech kategoriach: fabularnej, dokumentalnej i amatorskiej. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone Motylami – pięknymi statuetkami ze szkła artystycznego. Motyl to metafora przemiany i odrodzenia, to symbol wolności, transformacji i rozwoju osobistego.
Festiwal Integracja Ty i Ja też pokazuje, jak ludzie, którym życie nie oszczędziło problemów ze zdrowiem i codziennym zmaganiem się z wieloma trudnościami, potrafią być piękni, wolni, radośni, mają mnóstwo pasji i zainteresowań. Opowiedzą o nich na spotkaniach w Zespołach Szkół nr 8 i 9 w Koszalinie oraz Zakładzie Karnym w Starym Bornem.
Filmy oceniać będzie jury w składzie: krytyk filmowy Jerzy Armata, aktorka Joanna Brodzik
, wybitna twórczyni filmowa Dorota Kędzierzawska
, dziennikarka sportowa i społeczna Paulina Malinowska-Kowalczyk i aktor Jakub Zając
. Będzie też pracować jury młodzieżowe, złożone ze studentów Politechniki Koszalińskiej, które przyzna nagrodę ufundowaną przez J.M.Rektor PK Danutę Zawadzką. Przewidziana jest również Nagroda Publiczności, więc zachęcamy do oglądania filmów i głosowania.
Integralną częścią Festiwalu są konferencje i debaty. W tym roku konferencja pt. "Niepełnosprawność w dyskursie medialnym i filmowym. Od zależności do podmiotowości" rozpocznie się 3 września o godz. 9.00 w hotelu Arka. Konferencję przygotowują prof. Wojciech Otto z Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM w Poznaniu i dr Anna Bieganowska – Skóra z Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie.
O byciu razem na co dzień opowiedzą pary, w których jedna z osób ma jakąś niepełnosprawność, ale są ze sobą na dobre i na złe. Także w środę, o godz. 17.00 zapraszamy do udziału w debacie "Krytycy filmowi o niepełnosprawności w filmie" prowadzonej przez wybitnych krytyków filmowych Jerzego Armatę i Łukasza Maciejewskiego.
Nasi goście czekają zwykle na spotkania ze znanymi aktorami i twórcami filmów, którzy przyjeżdżają na Festiwal. W tym roku zapraszamy na spotkanie z ekipą filmu "Sny pełne dymu
" czyli Dorotą Kędzierzawską
, Żanetą Łabudzką
i Marcinem Lenarczykiem
– po uroczystym rozpoczęciu Festiwalu, w czwartek o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie z Joanną Brodzik
i Jakubem Zającem
, które poprowadzi Łukasz Maciejewski, zaś w czwartek o godz. 15.00 aktorki Anna Dzieduszycka
i Żaneta Łabudzka
przedstawią "Opowieści z planu filmowego". Te spotkania odbędą się w Centrum Festiwalowym w KBP.
XXII Festiwal będzie obecny na 51 tzw. Małych Festiwalach w całej Polsce. To oczywiście nie wszystkie aktywności, na które zapraszamy do miasteczka festiwalowego. Dokładny program znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.
Informacja sponsorowana