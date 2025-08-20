Newsy 22. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja
news

22. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/22.+Europejski+Festiwal+Filmowy+Integracja+Ty+i+Ja-162560
22. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja
W dniach 2-6 września w Koszalinie odbędzie 22. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja. To wyjątkowa impreza, który łączy możliwość obejrzenia filmów z całego świata dotyczących problematyki niepełnosprawności i wykluczenia ze spotkaniami, debatami, dyskusjami, wystawami w różny sposób i na różnych płaszczyznach poruszających te zagadnienia.   

Hasło tegorocznego Festiwalu brzmi "Razem bliżej" – razem z osobą z niepełnosprawnością, bo ją kochamy, szanujemy, lubimy z nią spędzać czas, podzielamy jej pasje, uczymy się od niej empatii i radości życia. 


W tym roku obejrzymy 35 filmów z 18 krajów, w tym po raz pierwszy z Peru i Uzbekistanu, w trzech kategoriach: fabularnej, dokumentalnej i amatorskiej. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone Motylami – pięknymi statuetkami ze szkła artystycznego. Motyl to metafora przemiany i odrodzenia, to symbol wolności, transformacji i rozwoju osobistego. 

Festiwal Integracja Ty i Ja też pokazuje, jak ludzie, którym życie nie oszczędziło problemów ze zdrowiem i codziennym zmaganiem się z wieloma trudnościami, potrafią być piękni, wolni, radośni, mają mnóstwo pasji i zainteresowań. Opowiedzą o nich na spotkaniach w Zespołach Szkół nr 8 i 9 w Koszalinie oraz Zakładzie Karnym w Starym Bornem. 

Filmy oceniać będzie jury w składzie: krytyk filmowy Jerzy Armata, aktorka Joanna Brodzik, wybitna twórczyni filmowa Dorota Kędzierzawska, dziennikarka sportowa i społeczna Paulina Malinowska-Kowalczyk i aktor Jakub Zając. Będzie też pracować jury młodzieżowe, złożone ze studentów Politechniki Koszalińskiej, które przyzna nagrodę ufundowaną przez J.M.Rektor PK Danutę Zawadzką. Przewidziana jest również Nagroda Publiczności, więc zachęcamy do oglądania filmów i głosowania. 


Integralną częścią Festiwalu są konferencje i debaty. W tym roku konferencja pt. "Niepełnosprawność w dyskursie medialnym i filmowym. Od zależności do podmiotowości" rozpocznie się 3 września o godz. 9.00 w hotelu Arka. Konferencję przygotowują prof. Wojciech Otto z Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM w Poznaniu i dr Anna Bieganowska – Skóra z Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie. 

O byciu razem na co dzień opowiedzą pary, w których jedna z osób ma jakąś niepełnosprawność, ale są ze sobą na dobre i na złe. Także w środę, o godz. 17.00 zapraszamy do udziału w debacie "Krytycy filmowi o niepełnosprawności w filmie" prowadzonej przez wybitnych krytyków filmowych Jerzego Armatę i Łukasza Maciejewskiego. 

Nasi goście czekają zwykle na spotkania ze znanymi aktorami i twórcami filmów, którzy przyjeżdżają na Festiwal. W tym roku zapraszamy na spotkanie z ekipą filmu "Sny pełne dymu" czyli Dorotą Kędzierzawską, Żanetą Łabudzką i Marcinem Lenarczykiem – po uroczystym rozpoczęciu Festiwalu, w czwartek o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie z Joanną Brodzik i Jakubem Zającem, które poprowadzi Łukasz Maciejewski, zaś w czwartek o godz. 15.00  aktorki Anna Dzieduszycka i Żaneta Łabudzka przedstawią "Opowieści z planu filmowego". Te spotkania odbędą się w Centrum Festiwalowym w KBP. 

XXII Festiwal będzie obecny na 51 tzw. Małych Festiwalach w całej Polsce. To oczywiście nie wszystkie aktywności, na które zapraszamy do miasteczka festiwalowego. Dokładny program znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. 


Informacja sponsorowana

Najnowsze Newsy

Filmy

Stara znajoma w obsadzie nowego "Spider-Mana". O kogo chodzi?

1 komentarz
Seriale Filmy

James Gunn zdradza: To będzie następny film DC

Filmy

Twórca "Ostatniego samuraja" powraca!

Inne Filmy

AI zabierze aktorom pracę? Na razie pozwoli im więcej zarobić

1 komentarz
Filmy

Czy tego chce Doom w wersji Downeya Juniora?

1 komentarz
Filmy

"Piraci z Karaibów": Orlando Bloom chce powrotu starej obsady

2 komentarze
Seriale

"South Park" nie przestaje śmiać się z Trumpa

5 komentarzy