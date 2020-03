25 filmów i seriali do nadrobienia w czasach pandemii

Powoli zbliża się do końca pierwszy tydzień, który spora część Polaków spędziła w domach z powodu zagrożenia, jakie stanowi nowy koronawirus. Zapewne wielu z Was zastanawiało się, co robić. My oczywiście proponujemy oglądanie filmów i seriali.W minionym tygodniu opublikowaliśmy na stronach Filmwebu kilka przewodników po tym, co warto obejrzeć. Jeśli któryś z nich przegapiliście, nie martwcie się, poniżej znajdziecie linki do nich.Pandemia koronawirusa Was przygnębia?Brakuje Wam ekscytacji i lubicie się bać?Śmiech to podobno zdrowie?Potrzebujecie czegoś do binge-watchingu i lubicie SF?W nadchodzącym tygodniu będziemy mieć dla Was kolejne teksty z propozycjami.