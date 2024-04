4DX DAY w Cinema City – poczuj magię kina wszystkimi zmysłami

Sala Sizeer 4DX® to miejsce, w którym filmowa fikcja dosłownie staje się rzeczywistością. Rewolucyjna technologia 4DX jest pierwszą na świecie, która umożliwia projekcję największych, hollywoodzkich produkcji filmowych w formacie 4D. Dzięki ruchomym fotelom i zaawansowanym rozwiązaniom środowiskowym oferuje absolutne, pełne efektów specjalnych kinowe przeżycie, w którym widz staje się częścią filmu. Za sprawą technologii 4DX razem z bohaterami filmu odczujesz wrażenia zmysłowe, jak: wiatr, woda, mgła, błyski piorunów i różnorodne zapachy! Format 4DX dostępny jest w Cinema City Arkadia (), Cinema City Bonarka (), Cinema City, Cinema City Manufaktura (), Cinema City Felicity () oraz Cinema City Wroclavia ().27 kwietnia to idealna data na przetestowanie tego formatu po raz pierwszy w niższej cenie – 22 zł lub po prostu obejrzenie na wielkim ekranie raz jeszcze jednego z hitów kinowych, ale w nieco innym wydaniu, tj. z możliwością wejścia w akcję filmu wszystkimi zmysłami.Emocjonująca i wzruszająca opowieść o relacjach dla najmłodszych widzów. W mieście Żywiołów mieszkają przedstawiciele czterech nacji - Ognia, Wody, Ziemi i Powietrza. Na co dzień nie łączy ich zbyt wiele, ale splot okoliczności sprawia, że Iskra - twarda, wygadana i wybuchowa dziewczyna zaprzyjaźnia się z pogodnym, choć nieco ciapowatym i łzawym Wodkiem. Nowa znajomość zmusza ją do zrewidowania poglądów na życie.Główny bohater poprzednich części, Neo był człowiekiem żyjącym w rzeczywistości, która okazała się jedynie programem komputerowym, a jego świat jedynie doskonale zorganizowaną symulacją. Trzy części serii to przebudzenie i próba walki z systemem, ramię w ramię z niedobitkami nieujarzmionej części ludzkości, która zmuszona została do ukrywania się pod powierzchnią ziemi. W czwartej części, w świecie dwóch rzeczywistości – codzienności i tego, co się za nią kryje – bohater znów będzie musiał wybrać, którą drogą podążyć. Wybór ten jest jedyną drogą do lub z Matrixa, silniejszego i bardziej niebezpiecznego niż kiedykolwiek wcześniej.Po ponad 30 latach w służbie amerykańskiej marynarki wojennej Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) jest tam, gdzie powinien być - na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem, testującym najnowocześniejsze maszyny. Kiedy staje na czele spec-grupy szkolącej jej uczestników do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem (Miles Teller) o kryptonimie "Rooster", synem jego przyjaciela oficera Nicka Bradshawa, kryptonim "Goose", który przed laty zginął podczas jednej z misji. Maverick musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz duchom przeszłości. Mierzy się ze swymi lękami i demonami, czego kulminacją będzie ostateczne poświęcenie tych, którzy zostaną wybrani do misji.Akcja horroru przenosi widzów do roku 1956 we Francji, gdzie siostra Irene po raz kolejny staje twarzą w twarz z przerażającą Valak – demoniczną zakonnicą. Jej zadaniem będzie powstrzymać zło rozprzestrzeniające się po świecie. Sequel globalnego przeboju "Zakonnica" utrzymany jest w mrocznym, gotyckim klimacie grozy. Na ekranie ponownie zobaczymy Taissę Farmigę, Jonasa Bloqueta, Bonnie Aarons, czy Storm Reid.Kilka lat po tragicznej śmierci córeczki, lalkarz i jego żona przyjmują pod swój dach zakonnicę i dziewczynki z sierocińca, które niedługo potem staną się celem opętanego dzieła rąk lalkarza - Annabelle.Ekstremalna Pogoda pokazuje nam pracę badaczy i zwykłych ludzi, którzy odkrywają zaskakujące połączenia między zjawiskami przyrody takimi jak tornada, pożary i topnienie lodowców, aby pomóc nam zrozumieć efekt motyla i dostosować się do nieustannie zmieniającej się pogody. To przepiękny dokumentalny film przyrodniczy czytany przez aktora - Macieja Musiała. Pokazowi, który trwa 40 minut towarzyszy interaktywny quiz dla widzów.Bilety na 4DX DAY dostępne są na www.cinema-city.pl/4dx-day