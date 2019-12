5 grudnia rusza festiwal Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie

Każdego roku festiwal stara się zwracać uwagę na najważniejsze sprawy współczesnego świata. -- przekonuje Maciej Nowicki dyrektor MFF WATCH DOCS.Tytuł jednej z głównych sekcji tegorocznego festiwalu brzmi. Znalazły się w niej filmy poruszające sprawy środowisk LGBT+ na całym świecie, m.in., w reżyserii Michaela Barnetta , który portretuje transgenderowych sportowców, próbujących odnaleźć się w świecie zdominowanym przez biologię i genderowe stereotypy. Na festiwalu swoją światową premierę będzie mieć też film Wojtka Jankowskiego, który jest filmową opowieścią o Tęczy, niezapomnianej instalacji artystycznej autorstwa Julity Wójcik. Podczas WATCH DOCS będzie można również zobaczyć Tima Traversa Hawkinsa , opowieść o Chelsea Manning, która jeszcze jako Bradley Manning przekazała Wikileaks tysiące tajnych dokumentów o zbrodniach wojennych w Iraku.Festiwal WATCH DOCS.Prawa Człowieka w Filmie to nie tylko pokazy, ale również ważne debaty z udziałem ekspertów. Odbędą się one m.in. po projekcjach filmu. To opowieść o weteranach amerykańskiej armii, którzy nie mogą poradzić sobie z syndromem stresu pourazowego. Wybawieniem okazują się dla nich ceremonie ayahuaski, czyli napoju pochodzącego z Ameryki Południowej, który ma właściwości psychoaktywne. Do Warszawy przyjadą twórcy i jeden z bohaterów filmu, wraz z ekspertami będą rozmawiać o prawnych i medycznych aspektach psychodelików oraz o polskiej perspektywie w kontekście tego tematu.Jednym z wydarzeń specjalnych festiwalu będzie też pokaz filmu, wyprodukowanego przez Leonarda DiCaprio i nagrodzonego przez publiczność festiwalu Sundance. To dokumentalny thriller – dramatyczne świadectwo nierównej walki o ocalenie ostatnich przedstawicieli, najmniejszego delfina na świecie – morświna kalifornijskiego. Dokumentalnym thrillerem można też nazwać, to również nagrodzona w Sundance, historia rodziny, która zarabia na życie pracując w prywatnej karetce pogotowia w mieście Meksyk. Reżyser Luke Lorentzen z ciasnego wnętrza szoferki śledzi tragikomiczne losy załogi prywatnej, rodzinnej karetki i etyczne dylematy, a do tego szaleńcze sceny jazdy na sygnale, łapówki i przepychanki z policją.