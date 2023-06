5 rzeczy o Jeremym Clarksonie, które chcieliście wiedzieć, ale baliście się zapytać

Jeremy Clarkson był (nie) najlepszym kierowcą

Jeremy Clarkson był dziecięcym aktorem

Jeremy Clarkson na premiera Wielkiej Brytanii!

Będziecie zaskoczeni, jaki jest ulubiony samochód Jeremy'ego Clarksona

Jeremy Clarkson wszystko zawdzięcza... Paddingtonowi

Niekwestionowaną gwiazdą programu jest Jeremy Clarkson . I to właśnie jemu poświęcamy ten tekst. Przed Wami pięć rzeczy, które chcielibyście wiedzieć o charyzmatycznym prowadzącym " The Grand Tour ", ale baliście się zapytać.Każdy jakoś zaczynał. Wspominając swój egzamin na prawo jazdy, Jeremy Clarkson przyznaje, że słowa "Gratulacje, zdał pan" zabrzmiały w jego uszach jak "Jest pan najlepszym kierowcą, jakiego kiedykolwiek spotkałem". Weryfikacja tego przekonania przyszła zaledwie 36 godzin później – w otoczeniu owcy, której "nie było już wśród żywych" i zderzaka pochodzącego z Audi jego mamy. Jeremy Clarkson zyskał sławę dzięki programowi BBC " Top Gear ", w którym występował (z kilkuletnią przerwą) w latach 1998–2015. Jego związek ze stacją rozpoczął się jednak znacznie wcześniej. Jako młody człowiek grał ucznia szkoły publicznej imieniem Atkinson w serialu "Chrildren's Hour". Niestety jego karierę aktorską brutalnie przerwała... mutacja.Nie chcemy zagłębiać się w brytyjską politykę. Warto jednak odnotować fakt, że w 2008 roku, gdy w gabinecie przy Downing Street 10 urzędował Gordon Brown z Partii Pracy, w internecie powstała petycja zatytułowana "Ustanówcie Jeremy'ego Clarksona premierem". Zebrano pod nią podpisy niemal 50 tys. osób. Doczekały się one nawet oficjalnej odpowiedzi z gabinetu premiera – na youtube'owym kanale 10 Downing Street pojawiło się wideo z ironicznym komentarzem do sytuacji.Aha, znalazło się też 87 osób, które wsparły petycję " Jeremy Clarkson nigdy, przenigdy nie powinien zostać premierem".Wydaje się Wam, że ktoś, kto egzamin na prawo jazdy zdawał w Bentleyu, a jako dziennikarz motoryzacyjny miał okazję przetestować setki pojazdów, wybierze coś bardziej luksusowego lub ekstrawaganckiego? Niespodzianka! Wszystko wskazuje na to, że ulubionym samochodem Jeremy'ego Clarksona jest... SUV Volvo XC90. O jego uznaniu do tego modelu świadczy fakt, że wydał na niego własne pieniądze. I to nie jeden, a trzy razy.Ten sympatyczny miś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów brytyjskiej literatury dziecięcej. Michael Bond , autor książek o jego przygodach, nie krył irytacji, gdy dowiedział się, że pewna para sprzedaje inspirowane Paddingtonem pluszaki. Ludźmi tymi byli Shirley i Eddie Clarkson, czyli rodzice Jeremy'ego . Choć pisarz początkowo był zdeterminowany, by ich pozwać, dał się oczarować ich uprzejmości i ostatecznie udzielił im licencji. Zabawki szybko zyskały ogromną popularność, co przełożyło się na wymierne zyski. A te pozwoliły państwu Clarkson wysłać syna do prywatnych szkół... Tak właśnie zaczęła się jedna z najbardziej błyskotliwych karier w brytyjskim show-biznesie.