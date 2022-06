6 rzeczy, które musicie wiedzieć o "Call of Duty: Modern Warfare 2"

#1 Kontynuacja wydarzeń z "Modern Warfare (2019)"

#2 Bardziej inteligentna sztuczna inteligencja

#3 Woda. Po prostu

#5 Stary silnik, ale umie nowe sztuczki

#6 Powrót na Steam po latach przerwy

Od jakiegoś czasu w internecie krążą plotki, że w 2023 możemy nie dostać nowej odsłony "Call of Duty". Na szczęście jeszcze w tym roku możemy odetchnąć z ulgą. Infinity Ward powróci tej jesieni z kontynuacją historii, którą rozpoczęło trzy lata temu w remake’u " Modern Warfare ". Kilka dni temu wzięliśmy udział w zamkniętej prezentacji, podczas której twórcy opowiedzieli nam trochę o swojej pracy, a my wybraliśmy dla Was sześć najważniejszych informacji. Zanim jednak do tego przejdziemy, zobaczcie opublikowany dziś zwiastun.Akcja "Modern Warfare 2" będzie się toczyła trzy lata po wydarzeniach z poprzedniej odsłony. Nowo powstały oddział specjalny 141 musi zapobiec, jak to w "Call of Duty", niecnym planom złych terrorystów, którzy chcą zagrozić bezpieczeństwu i wolności Amerykanów. Kogo spotkamy w grze? Na pewno pojawią się Kapitan John Price, sierżant Kyle "Gaz" Garrick, porucznik Simon "Ghost" Riley, sierżant John "Soap" McTavish, pracująca dla CIA Kate Laswell, pułkownik Alejandro Vargas i dowódca Phillip Graves.Przyzwyczailiśmy się już, że sterowani przez sztuczną inteligencję kompani nie są najbystrzejsi. Infinity Ward chce, aby to się zmieniło w tej odsłonię, dlatego wprowadza zupełnie nowy system AI wzorowany na zachowaniach prawdziwych żołnierzy na polu bitwy. Koniec z wybieganiem prosto pod ogień przeciwnika i chodzenia po lokacji, jakby się było na zakupach w Złotych Tarasach. Każde wyjście zza osłony ma być przez nich przemyślane, mają rozglądać się w poszukiwaniu zagrożenia i dawać nam o tym znać. Muszę przyznać, że na prezentowanych materiałach wideo wygląda to dobrze, ale jak faktycznie będzie, przekonamy się jesienią.Infinity Ward położyło też duży nacisk na stworzenie najbardziej realistycznej wody w całej serii "Call of Duty". Odbicia, fale, przepuszczalność światła, fizyka – to wszystko ma na nas robić wrażenie, dlatego też woda stanie się w grze kolejnym polem bitwy – spodziewajcie się przynajmniej kilku wodnych misji. Nowy system ma być zastosowany również w rozgrywce wieloosobowej, z tą różnicą, że fizyka fal będzie liczona po stronie serwera, tak aby u każdego gracza woda zachowywała się tak samo. Modern Warfare 2 " to nie jedyne "Call of Duty", w jakie w tym roku zagramy. Na rynku zadebiutuje również zupełnie nowe "Warzone". Gra ma działać dokładnie na tym samym silniku co " Modern Warfare 2 " i być osadzone dokładnie w tym samym uniwersum co " MW 2 ". W obu grach zostanie też zastosowany rozbudowany system anti-cheaterski RICOCHET. Wisienką na torcie będzie " Call of Duty: Warzone 2.0 " na urządzenia mobilne z iOS i Android, choć o tym powiedziano nam tylko tyle, że po prostu będzie.Infinity Ward przygotowało zupełnie nowy silnik graficzny na potrzeby " Modern Warfare (2019) ", więc pisanie nowego od zera byłoby bez sensu. Zamiast tego nauczono go kilku nowych sztuczek – jak chociażby wspomniane już woda i sztuczna inteligencja. Poza tym mamy dostać lepsze tekstury z lepszą geometrią, nowe oświetlenie, jeszcze fajniejszy HDR i ulepszoną fotogrametrię. Miejmy tylko nadzieję, że twórcy nie popełnią tego błędu co Sledgehammer przy zeszłorocznym " Vanguard " i pozwolą nam pobrać wszystkie tekstury w wysokiej rozdzielczości na dysk, zamiast bawienia się w streamowanie ich z sieci.Po siedmiu latach przerwy "Call of Duty" powraca do cyfrowego sklepu Valve. Ostatnich kilka odsłon dostępnych było na PC wyłącznie poprzez Battle.net, nowa zawita natomiast na Steamie. Będziecie mogli nie tylko zdobyć osiągnięcia i odpalić grę na swoim świeżutkim Steam Decku (jeśli do czasu premiery Valve zdąży Wam go wysłać), ale i zwrócić grę po dwóch godzinach, jeśli Wam się nie spodoba. Same zalety!Trudno po niespełna dwugodzinnej prezentacji hands-off (nie mogliśmy zagrać) wygłaszać jakiekolwiek wyroki na temat nowego " Call of Duty ". Tak więc jak co roku: gra zapowiada się dobrze, kampania pewnie będzie wciągającym na kilka godzin i pełnym atrakcji doświadczeniem, a w multi spędzę dobre kilkadziesiąt godzin. Wierzę, że Infinity Ward przywróci serii dobre imię po chłodno przyjętym zeszłorocznym " Vanguard ".Premiera już 28 października na komputerach PC (battle.net i Steam) oraz konsolach Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4 i Xbox One. W najbliższych miesiącach ma odbyć się jeszcze otwarta beta trybu multiplayer.