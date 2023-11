"Modern Warfare III" już dostępne dla wybranych!

Od wczoraj, czwartku 2 listopada, gracze, którzy zdecydowali się na przedpremierowy zakup " Modern Warfare III ", zyskali wczesny dostęp do kampanii dla pojedynczego gracza. Wydarzenia rozgrywające się w nowej odsłonie serii będą kontynuacją historii z "Modern Warfare II", rzucając graczy w wir pościgu za Vladimirem Makarovem, stanowiącym główne zagrożenie dla światowego pokoju. Zawartość "Carry Forward" umożliwi płynne przejście uzbrojenia i umiejętności między poprzednią a obecną odsłoną serii, co jest novum w serii "Call of Duty".Twórcy gry zapowiadają przełom w trybie wieloosobowym, a także wprowadzenie całkiem nowej rozgrywki w świecie Modern Warfare Zombies. Całość stanie się dostępna dla wszystkich graczy 10 listopada.Niezaprzeczalnie, " Modern Warfare III " jest jednym z najbardziej oczekiwanych tytułów tego roku. Czy jesteście gotowi dołączyć do kapitana Price'a i jego zespołu w ich pogoni za Makarovem?