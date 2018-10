7 filmów, których nie możesz przegapić na Tofifest

- podkreśla Jaworska.Siedem najważniejszych filmów MFF Tofifest według Kafki Jaworskiej:- Niby mamy tu do czynienia z przerabianą już przez kino historią po wielokroć. Oto do bogatej Austrii przyjeżdża uboga Nigeryjka, która za szansę na życie w lepszym świecie zapożycza się. Żeby spłacić dług pracuje jako prostytutka. Nie ma tu jednak, klasycznego biadolenia na społeczne nierówności. Jest humanizm i głęboki namysł nad losem człowieka, który przyjmuje za normę fakt, że coś, co inni dostali z urodzenia, on może dostać tylko, jeśli przejdzie drogę przez piekło. Kino przerażające i głęboko ludzkie, a ja zawsze stałam po stronie ludzi empatycznych.– To nie tylko rewelacyjny portret relacji rodzinnych, ale też kapitalna panorama społeczna Tunezji, która traci złudzenia po Arabskiej Wiośnie. Skoro po obaleniu dyktatury miało być tylko lepiej, dlaczego syn głównego bohatera decyduje się przyłączyć do fundamentalistów? Ten film jest bardzo na Zachodzie, czyli także i w Polsce, potrzebny, bo tłumaczy nam, że zagrożenie islamskim radykalizmem jest groźne także dla samych muzułmanów. Chcę, żeby takie głosy głośno na naszym festiwalu rozbrzmiewały.- Czegoś takiego jeszcze w Polsce nie było. Na gargantuicznym sferycznym ekranie odbędzie się pokaz filmu "Makrokosmos", do którego muzykę zaaranżuje autorsko DJ Function. Kino zawsze pozwalało reżyserom realizować marzenia. Moim marzeniem jest oglądanie filmów w najwyższej możliwej jakości. Ten pokaz to jakość, o jakiej zawsze marzyłem. To moja prywatna wielka duma i oczko w głowie programu, a zarazem piękna korespondencja międzynarodowego charakteru imprezy z jego lokalnymi inklinacjami. Chcę się chwalić osiągnięciami światowego kina w Toruniu i Toruniem na świecie. Właśnie mam okazję.- Podziwiam Jafara Panahiego za odwagę, nieugięcie i reżyserski talent. To czwarty film, jaki ten twórca zrealizował, chociaż władza nałożyła na niego zakaz wykonywania zawodu. Reżyser nie boi się - przed kamerą pokazuje twarz, nie kryje się, że działa nielegalnie. I to nastawienie w "Trzech twarzach" widać. Jest tu uśmiech, nadzieja i szczera miłość do Iranu. Piękny przejaw patriotyzmu, choć ojczyzna miłości nie odwzajemnia. Po seansie jeszcze bardziej chciałam pojechać do Iranu.- Radu Jude to już ikona rumuńskiego kina. To między innymi dzięki jego filmom przekonujemy się, jak nam, Polakom, blisko do Rumunów, ich problemów, trosk, wewnętrznych napięć i nierozliczonej historii. Tym filmem, który wygrał festiwal w Karlowych Warach, reżyser dotyka jednego z takich bolesnych epizodów rumuńskiej historii, kiedy antysemityzm doprowadza do tragedii, historia opowiedziana bez ideologizowania i rzucania tępymi oskarżeniami, za to skłaniająca do refleksji. Spędziłam z nią wiele dni po projekcji.- Przywykliśmy do tego, że kino opowiada o transseksualności jako o problemie. Homofobia, brak akceptacji, zagubienie to jego tradycyjne składowe. Ale nie tym razem. To, co gdzie indziej byłoby powodem do lamentu, w Skandynawii jest wyzwaniem, któremu należy stawić czoło. I taka właśnie jest "Dziewczyna" - silna, niezależna i niepodporządkowana stereotypem, za co ją pokochałam.- Marzyłam, żeby polska premiera odbyła się na Tofifest i to marzenie się spełniło. W tym rewelacyjnym serialu HBO spotyka się wszystko, czego dziś można oczekiwać od kina: jakość HBO, świetny scenariusz oparty na bestsellerze Elany Ferrante i herstories, których zawsze sobie życzę w kinie jak najwięcej. To bez wątpienia jeden z najsilniejszych akcentów na tegorocznym festiwalu.16. MFF TOFIFEST odbędzie się w dniach 20-28 października 2018 w Toruniu. Pełna i bieżąca informacja o festiwalu znajduje się na stronie internetowej tofifest.pl oraz na festiwalowym Facebooku