Razem z Circle K zapraszamy Was do wzięcia udziału w ANKIECIE , w której możecie wybrać ulubiony western.Czy będzie to klasyczny, słynne, a może gustujecie w spaghetti westernach takich jak? Bardziej przemawia do Was John Wayne czy raczej Leonardo DiCaprio wraz z Quentinem Tarantino Głosować możecie TUTAJ . Wybierajcie!