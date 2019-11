Adam Goldberg w thrillerze z Russelem Crowe'em

Getty Images © Cindy Ord

) zagra u boku Russella Crowe'a w thrillerze Crowe wcieli się w aktora, który na planie horroru zaczyna się dziwnie zachowywać. Jego córka, z którą nie ma najlepszych relacji, nie ma pojęcia, czy oznacza to powrót ojca do nałogu, czy może kryje się za tym coś innego.W obsadzie są również Ryan Simpkins Scenariusz napisali Joshua John Miller ), którzy staną również za kamerą. Zdjęcia do filmu już trwają.