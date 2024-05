Kong i Godzilla sierotami. Kolejne widowisko o tytanach bez reżysera

MonsterVerse bez reżysera

O filmie "Godzilla i Kong: Nowe imperium"

Zwiastun filmu "Godzilla i Kong: Nowe imperium"

Ta wiadomość nie powinna nikogo dziwić. Adam Wingard niedawno ogłosił, że pracuje nad nowym filmem. Projekt nosi tytułi powstaje dla studia A24.O tym filmie na razie niewiele wiemy. Wingard będzie przy nim pracował ze swoim stałym filmowym partnerem Simonem Barrettem . Wspólnie nakręcili takie filmy jak " Gość " i " Następny jesteś ty ".To oznacza, że Wingard mógłby nakręcić kolejne widowisko o tytanach dopiero za kilka lat. Legendary nie zamierza na niego czekać. Studio już zatrudniło scenarzystę do przygotowania fabuły kolejnej części. Angaż otrzymał, który ostatnio związany był z produkcjami na bazie komiksów Marvela: " Spider-Man: poprzez multiwersum " oraz " Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni ".MonsterVerse zamyka aktualnie tegoroczne widowisko Wingarda Godzilla i Kong: Nowe imperium ". Film zarobił na świecie prawie. Globalnie jest aktualnie drugą najbardziej kasową premierą tego roku.Potężny Kong i przeraźliwy Godzilla są zmuszeni stawić czoło kolosalnemu, nieodkrytemu zagrożeniu, kryjącemu się w naszym świecie. Stawia ono pod znakiem zapytania istnienie potworów… oraz nasze. Godzilla i Kong: Nowe imperium dokładniej zgłębia historię tych tytanów oraz ich początki, jak również tajemnice Wyspy Czaszki i nie tylko. Jednocześnie ukazuje mityczną batalię, która przyczyniła się do powstania tych niezwykłych istot i związania ich losu z ludzkością już na zawsze.