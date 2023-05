Cannavale, Debicki i Wilson w kafkowskim kryminale "Andorra"

"Andorra" – co wiemy o filmie?

połączą siły i zagrają w thrillerze romantycznym pod tytułem. Producentem wykonawczym filmu jest legenda kina, laureat Oscara za scenariusz. Film zapowiadany jest jako, który przyjeżdża do tytułowego małego idyllicznego państwa z nadzieją na nowe życie po doświadczeniu osobistej tragedii. Na miejscu zostaje jednak wciągnięty w tajemnicze i niepokojące intrygi mieszkańców, w tym pewnej Australijki na emeryturze (tę postać zagra Debicki ) oraz jej córki panny Quay ( Wilson ). Kiedy w porcie pojawią się ciała zamordowanych osób, bohater zacznie podejrzewać, że to pozornie idealne miejsce do życia stało się właśnie pułapką, z której być może nigdy się nie wydostanie.Za kamerą filmu stanie Giuseppe Capotondi , a scenariusz przygotowuje powieściopisarz Peter Cameron.W ostatnim czasie Elizabeth Debicki zyskała dużą popularność za sprawą roli Księżnej Diany w 5. sezonie serialu " The Crown ". Poniżej przypominamy naszą rozmowę o najnowszych odcinkach serialu w programie