Agnieszka Holland o kryzysie uchodźczym. Zwiastun filmu "Zielona granica"

"Zielona granica" - o czym opowiada film?

Zwiastun filmu "Zielona granica"

Przygotowania do filmu objęły setki godzin analiz dokumentów, wywiadów z uchodźcami, strażnikami granicznymi, mieszkańcami pogranicza, aktywistami i ekspertami. Przejmująco aktualna „Zielona granica” to kino zaangażowane w istotny temat. Kino, które otwiera oczy, trafia prosto w serce i nikogo nie pozostawia obojętnym.jest opowieścią o ludziach. O ludziach postawionych w sytuacjach granicznych.Po przeprowadzce na Podlasie psycholożka Julia ( Maja Ostaszewska ) staje się mimowolnym świadkiem i uczestnikiem dramatycznych wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Świadoma ryzyka i konsekwencji prawnych, przyłącza się do grupy aktywistów pomagających uchodźcom, którzy koczują w lasach w strefie objętej stanem wyjątkowym. W tym samym czasie uciekająca przed wojną domową syryjska rodzina i towarzysząca jej nauczycielka z Afganistanu, nie wiedząc, że są narzędziem politycznego oszustwa białoruskich władz, próbują przedostać się do granic Unii Europejskiej. W Polsce los zetknie ich z Julią oraz młodym pogranicznikiem Janem ( Tomasz Włosok ). Rozgrywające się wokół wydarzenia zmuszą ich wszystkich do postawienia sobie na nowo pytania - czym jest człowieczeństwo?W obsadzie filmu znaleźli się m.in.: Maja Ostaszewska Magdalena Popławska oraz zagraniczni aktorzy - Jalal Altawil Scenariusz filmu jest wspólnym dziełem Agnieszki Holland , reżyserki Gabrieli Łazarkiewicz-Sieczko oraz pisarza Macieja Pisuka (scenarzysty " Jesteś Bogiem "). Za zdjęcia do filmu odpowiada ceniony operator Tomasz Naumiuk.