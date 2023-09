Uroczysta premiera "Zielonej granicy". Rozmawiamy z Agnieszką Holland i Mają Ostaszewską

Zobaczcie relację z premiery filmu "Zielona granica"

O czym opowiada "Zielona granica"?

Po przeprowadzce na Podlasie psycholożka Julia ( Maja Ostaszewska ) staje się mimowolnym świadkiem i uczestnikiem dramatycznych wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Świadoma ryzyka i konsekwencji prawnych, przyłącza się do grupy aktywistów pomagających uchodźcom, którzy koczują w lasach w strefie objętej stanem wyjątkowym. W tym samym czasie uciekająca przed wojną domową syryjska rodzina i towarzysząca jej nauczycielka z Afganistanu, nie wiedząc, że są narzędziem politycznego oszustwa białoruskich władz, próbują przedostać się do granic Unii Europejskiej. W Polsce los zetknie ich z Julią oraz młodym pogranicznikiem Janem ( Tomasz Włosok ). Rozgrywające się wokół wydarzenia zmuszą ich wszystkich do postawienia sobie na nowo pytania — czym jest człowieczeństwo?W obsadzie filmu znaleźli się ponadto: Jalal Altawil Zielona granica " została wyróżniona Specjalną Nagrodą Jury na 80. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.