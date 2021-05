Aktorskie Atomówki zaliczą opóźnienie

Na jutro planowane jest ogłoszenie jesiennej ramówki stacji CW, jednak już dziś portal Deadline uchyla rąbka tajemnicy. Wiadomo, że skierowano do produkcji "Naomi" i "All American: Homecoming". Zaskoczeniem może być natomiast decyzja, jaką podjęto wobec serialu " Powerpuff ".Aktorska wersja " Atomówek ", będąca jednym z priorytetów stacji, nie dostała zielonego światła. Po obejrzeniu pilota włodarze CW zdecydowali, że konieczne są poprawki. Nie wiadomo, ile czasu zajmie nakręcenie nowego materiału, a co za tym idzie, kiedy możemy spodziewać się premiery.Wcielające się w tytułowe role Chloe Bennet Yana Perrault oraz Donald Faison , który zagra Profesora Atomusa, wciąż są zaangażowani w projekt. Nie podjęto także decyzji o zmianach wśród producentów czy scenarzystów.Bohaterkami serialu będą dorosłe Bójka Brawurka – niegdyś małe bohaterki Ameryki, teraz pozbawione złudzeń dwudziestokilkulatki żałujące, że straciły dzieciństwo na walkę ze zbrodnią. Czy połączą ponownie siły, kiedy świat będzie ich potrzebował bardziej niż kiedykolwiek?