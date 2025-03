Powtórzą sukces "Zepsutej krwi"? Twórczynie pracują nad serialem

Co wiemy o serialowej wersji thrillera "Czarna wdowa"?

Getty Images © Emma McIntyre

"Zepsuta krew" – prawdziwa historia okazała się sukcesem

Zwiastun serialu "Zepsuta krew"

Oryginalny film w reżyserii Boba Rafelsona opowiadał o śledczej Departamentu Sprawiedliwości, która wpada na trop seryjnej morderczyni. Kobieta wychodzi za mąż za kolejnych bogatych mężczyzn, a później ich zabija, żeby zgarnąć majątek. W obsadzie znaleźli się też Sami Frey Jak w wywiadzie udzielonym portalowi The Playlist zapowiedziała Seyfried , produkcja będzie utrzymana w innej stylistyce niż poprzedni sukces duetu, " Zepsuta krew ". –– stwierdziła aktorka.Serial powstanie dla platformy Hulu. Meriwether napisała odcinek pilotażowy. Seyfried jest również jedną z producentek.Zepsuta krew prezentuje historię Elizabeth Holmes ( Seyfried ) i firmy Theranos. To opowieść o tym, jak wielkie ryzyko można podjąć – i jak wiele stracić – przez ambicję i sławę. Jak to się stało, że najmłodsza na świecie miliarderka, która do wszystkiego doszła sama, nagle wszystko zaprzepaściła?Serial zadebiutował w marcu 2022 roku i okazał się dużym sukcesem. Seyfried została laureatką Emmy Złotego Globu dla najlepszej aktorki w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym.