Czy reżyser "Road House" z Gyllenhaalem kłamał w sprawie Amazonu?

Doug Liman oskarża Amazon o to, że nie wspiera kina

Film mógł trafić do kin, ale nie chciał tego... Doug Liman

Getty Images © Emma McIntyre



Zwiastun filmu "Road House"

W felietonie, który opublikował na portalu Deadline, Liman ogłosił, że nie pojawi się na światowej premierze. Jest toJak napisał dla Deadline'a, zgodził się wyreżyserowaćdla studia MGM, które dopiero później zostało przejęte przez Amazon. Twierdzi, że cały czas wierzył, że Amazon dotrzyma publicznych deklaracji, że poprzez MGM będzie wprowadzać co najmniej 12 filmów rocznie do kin.Zupełnie inny obraz całej sytuacji wyłania się z obszernego artykułu opublikowanego wczoraj na portalu Variety. Z tekstu jasno wynika, że Doug Liman mijał się z prawdą, kiedy rzucał mocne słowa pod adresem Amazonu.To prawda, że Doug Liman związał się z projektem w 2021 roku, kiedy studiem MGM rządzili Mike De Luca i Pam Abdy. W marcu 2022 roku sfinalizowano umowę zakupu MGM przez Amazon. W lipcu De Luca i Abdy opuścili władze studia i przenieśli się do Warner Bros.Projekt mógł wtedy trafić do kosza, ale uratowała go szefowa Amazon Studios Jennifer Salke.W sierpniu Amazon wydał oficjalny komunikat o realizacji filmu, w którym wyraźnie mowa jest o tym, że będzie film platformy Prime. Pod komunikatem podpisali się i Silver Silverem . Na ratunek producentowi przyszła agencja WME.Na zewnątrz wszystko wydawało się w porządku. Dochodziły informacje o kolejnych osobach w obsadzie (angaż otrzymał reprezentowany przez WME Conor McGregor ). Jednak konflikt nie wygasł iPowodem była przemoc werbalna producenta w stosunku do pracowników Amazon Studios i MGM, w tym szefów marketingu i działu filmowego. Oficjalnie nie mówiło się o zwolnieniu, lecz o przyjacielskim rozstaniu.To było w listopadzie 2023 roku. I kiedy wydawało się, że sprawa została rozwiązana, 24 stycznia Doug Liman opublikował swój tekst na portalu Deadline.