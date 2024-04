"Legalna blondynka" powróci jako serial Amazonu

Serialowa "Legalna blondynka"? Oto, co wiemy o projekcie

"Legalna blondynka" - wielki hit Reese Witherspoon

Zwiastun filmu "Legalna blondynka"

O planach nowego serialu inspirowanego filmempisaliśmy już rok temu. Po przejęciu przez Amazon wytwórni MGM koncern ogłosił, że zamierza odświeży w formie filmów i seriali wiele tytułów z biblioteki legendarnego studia.Teraz wiemy, że gwiazda oryginału Reese Witherspoon będzie z projektem związana. Jej firma Hello Sunshine będzie serial produkować.Szczegóły fabułynie są na razie znane. Opracowują je, którzy również będą producentami.to komedia z 2001 roku. Reese Witherspoon była jej gwiazdą, a całość wyreżyserował Robert Luketic Adaptacja powieści Amandy Brown była historią Elle Woods. To śliczna kalifornijska blondynka, najpopularniejsza dziewczyna w szkole i piątkowa uczennica z gronem doborowych przyjaciółek i najprzystojniejszym chłopakiem w campusie. To ostatnie nie przetrwało długo. Chłopak ją rzucił i zaczął studiować prawo na Harvardzie. Zdruzgotana Elle szybko opracowuje plan odzyskania ukochanego. Pierwszym krokiem są również studia prawnicze na Harvardzie...Film okazał się wielkim sukcesem i doczekał się kontynuacji w 2003 roku.W 2009 roku pojawił się pomysł realizacji serialu stanowiącego spin-off cyklu. Skończyło się jednak na odcinku pilotowym, który został wydany jako film