Amazon w ostatniej chwili zmienia datę premiery "Fallout"!

Pierwotnie Amazon planował premierę "Fallout" na 12 kwietnia. Potem przesunął ją na 11 kwietnia. Teraz okazuje się, że w rzeczywistości jego premiera odbędzie wcześniej, choć bardziej odczują to Amerykanie a nie Polacy.W Polsce będzie już 11 kwietnia. W czasie premiery fani będą mogli wybrać frakcję i wchodzić w interakcje z innymi fanami dzięki funkcji chatu.. Składa się on z ośmiu odcinków.Zmiana daty premiery jest w gruncie rzeczy kosmetyczna. Jednak Amazon zmieni znacznie więcej.. Zdjęcia do pierwszego sezonu realizowana przede wszystkim w Nowym Jorku (część w Utah).Skąd ta zmiana? Otóż Amazon jest beneficjentem programu dofinansowania produkcji filmowych i serialowych przez stan Kalifornia. Wśród tytułów, które otrzymająjest właśnie. Ten serial otrzymał największą porcję ze 153-milionowego budżetu, bo ażAkcja serialu rozgrywa się w zniszczonym przez nuklearną wojnę Los Angeles. Po zagładzie ludzie muszą żyć w podziemnych bunkrach, żeby chronić się przed promieniowaniem, mutantami i bandytami. Produkcja ma zostać osadzona w tym samym świecie co gry wideo, lecz prezentować zupełnie nową historię.Showrunnerami serialu są Geneva Robertson-Dworet Graham Wagner . Pierwsze pięć odcinków wyreżyserował Jonathan Nolan , który wraz z żoną Lisą Joy jest również producentem serialu. Główne role zagrają Walton Goggins Xelia Mendes-Jones oraz Aaron Moten