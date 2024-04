5 powodów, by obejrzeć "Fallout". Nowy serial Prime Video już dziś

"Fallout" to wyjątkowa historia zainspirowana serią kultowych gier

Osoby odpowiedzialne za casting do "Fallouta" wykonały kawał dobrej roboty

Za sterami "Fallouta" stoi Jonathan Nolan (tak, z TYCH Nolanów)

"Fallout" prezentuje nietypowe spojrzenie na postapo

"Fallout" to widowisko, którego nie zapomnicie

Jeśli wciąż nie jesteście pewni, czy warto włączyć pierwszy odcinek, spieszymy z pomocą. Przed Wami pięć powodów, by obejrzeć " Fallout ".Twórcy filmów i seriali coraz chętniej szukają inspiracji w grach wideo. Nie inaczej było w przypadku " Fallouta ". Gra pod tym samym tytułem zadebiutowała w 1997 roku, przyczyniając się do renesansu RPG. Dziś cieszy się statusem kultowej, gromadząc fanów na całym świecie. Czemu zawdzięcza swą popularność? Jeśli mieliście okazję ją ograć, z pewnością znacie odpowiedź na to pytanie. A jeśli nie, czujemy, że sięgniecie po nią po seansie serialu.Jeśli sprawdziliście już obsadę " Fallouta ", wiecie, że castingowcy wykonali kawał dobrej roboty. Walton Goggins jako Ghoul, czyli napromieniowanego ex-człowieka, który dostosował się do życia w postapokaliptycznej rzeczywistości, to spełnienie naszych marzeń. Z kolei Ella Purnell wcieli się w postać Lucy. Ta naiwna i obdarzona miękkim sercem wychowanka schronu z pewnością będzie zaskoczona światem, jaki zastanie na zewnątrz. Mimo młodego wieku aktorka ma już całkiem pokaźną filmografię. Karierę zaczęła jeszcze jako nastolatka (to ona była młodszą wersją granej przez Angelinę Jolie Czarownicy "). Na uwagę zasługują jej role w " Osobliwym domu Pani Peregrine ", serialach " Próba niewinności " i " Yellowjackets ", a ostatnio widowisku " Armia umarłych ".Producentem wykonawczym i reżyserem trzech odcinków " Fallouta " jest Jonathan Nolan . Jeśli zastanawiacie się, czy ma coś wspólnego z Christopherem , odpowiadamy: tak, to jego młodszy brat, a przy okazji stały współpracownik. W swoim dorobku ma m.in. opowiadanie, które stało się kanwą słynnego " Memento ", oraz scenariusze do takich hitów jak " Prestiż " czy " Mroczny Rycerz ". Aktualnie jego filmografię zamyka " Westworld ". Na planie tego serialu pełnił funkcję showrunnera. Czujemy, że to nie ostatnia perełka w jego CV.Filmy i seriale postapokaliptyczne z reguły pokazują świat po zagładzie z perspektywy bohaterów, którzy walczą o przetrwanie, na zgliszczach cywilizacji próbując odbudować społeczeństwo. " Fallout " nie idzie tą drogą. Gdy 200 lat po nuklearnej apokalipsie mieszkańcy luksusowych schronów, decydują się je opuścić, odkrywają, że... społeczeństwo ma się (w miarę) dobrze i wcale nie potrzebuje ich pomocy. Zapewniamy Was, że wędrówka przez ten skomplikowany, radośnie dziwny i brutalny świat będzie przygodą, jakiej jeszcze nie przeżyliście. Fallout " zapowiada się jako jedna z najbardziej widowiskowych produkcji ostatnich lat. Rozmach widać już w zwiastunach i teaserach, a jesteśmy pewni, że pokazują one jedynie niewielki wycinek tego, co przygotowali twórcy. Ale nie ma się czemu dziwić. W końcu zaproszenie na Apokalipsę zobowiązuje.