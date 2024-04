"Fallout". Będzie 2. sezon?

Co dalej z serialem "Fallout"?

W serialuwidzowie poznają wyjątkową historię opartą na serii popularnych gier wideo. 200 lat po nuklearnej apokalipsie rezydenci luksusowych schronów przeciwatomowych są zmuszeni powrócić do piekła, które pozostawili po sobie ich przodkowie – i są zdumieni, gdy odkrywają, jak skomplikowany, radośnie dziwny i brutalny jest ten świat.W obsadzie są m.in.: Walton Goggins jako Ghoul i Ella Purnell jako Lucy. Za produkcję odpowiada Jonathan Nolan (" Westworld "). Showrunnerem jest Graham Wagner , który wcześniej pracował przy takich serialach jak " Biuro " i " Dolina krzemowa ". Wagner rozmawiał ostatnio z dziennikarzami portalu Collider. W wywiadzie oczywiście padło pytanie o ciąg dalszym. Wagner postawił sprawę jasno: jeśli chodzi o jego i producentów, to. Pomysły fabularne zaczęli już przygotowywać od momentu zakończenia zdjęć do pierwszego sezonu. Teraz więc, który musi formalnie wyrazić zgodę na produkcję kolejnych odcinków.