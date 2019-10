André Øvredal wskrzesza film o morskiej podróży Draculi

Getty Images © Daniel Knighton



Wraca pomysł realizacji filmu. Teraz obraz ma powstać dla należącej do Spielberga firmy Amblin Partners, a na stanowisko reżysera wybrany został André Øvredal ).Demeter to nazwa statku, na którym Drakula z powieści Brama Stokera podróżuje z Transylwanii do Anglii. Statek rozbił się u wybrzeży Whitby pozbawiony załogi i z martwym kapitanem na pokładzie. Świadectwem mrocznych wydarzeń był dziennik pokładowy, w którym kapitan opisywał kolejne przypadki tajemniczych zniknięć i śmierci członków załogi. Film ma pokazać całą "prawdę" o tych wydarzeniach.piszemy co jakiś czas niemal od dwóch dekad. W przeszłości reżyserami projektu byli m.in.: Robert Schwentke Neil Marshall . Z kolei w różnych momentach w obsadzie byli: Viggo Mortensen Autorem oryginalnego scenariusza, powstałego na początku tego wieku, był Bragi Schut ).