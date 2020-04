Przygotujcie się na kolejne "Upiorne opowieści po zmroku"

Paramount i Entertainment One przygotowują kontynuację ubiegłorocznego horroruOryginał przy budżecie rzędu 25 milionów dolarów zarobił na całym świecie ponad 100 milionów.Realizacją sequela zajmą się artyści zaangażowani w realizację pierwszego filmu: reżyser André Øvredal ) oraz scenarzyści Dan Kevin Hagemanowie (). Fabuła tak jak poprzednio zostanie oczywiście zaczerpnięta z bestsellerowych cyklów opowiadań Alvina Schwartza Fabuła pierwszej części prezentuje się następująco: przez dekady upiorna posiadłość rodziny Bellows rzucała ponury cień na okolicę. To właśnie tam, w domu położonym na obrzeżach miasta Mill Valley, młoda dziewczyna – Sarah opisała swoje pełne strasznych sekretów życie w tajemniczej księdze. Wkrótce opowieści z niej staną się przerażająco realne dla grupy przyjaciół, którzy po latach trafią do opuszczonego domu Sarah. Ignorując ostrzeżenia uwolnią oni złowrogą moc księgi i przebudzą do życia istoty z najgorszych koszmarów.