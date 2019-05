"Wielki marsz" Stephena Kinga trafi do kin

Nie ma tygodnia, byśmy nie informowali o kolejnych projektach na bazie twórczości Stephena Kinga . Tym razem ogłoszono, że André Øvredal ) stanie za kamerą filmuObraz będzie ekranizacją jednej ze starszych pozycji w dorobku Kinga , do tego pierwotnie opublikowanych pod pseudonimem (Richard Bachman). W Polsce książka została wydana pod tytułemJest to dystopia opowiadająca o dorocznej masowej imprezie, w której bierze udział stu nastoletnich chłopców. Reguły są proste. Każdy z nich musi iść z prędkością 4 mil na godzinę - nie ma przerw na odpoczynek. Każde zwolnienie tempa poniżej tej wartości, zatrzymanie się albo złamanie regulaminu karane jest ostrzeżeniem. Jeśli przez godzinę marszu zawodnik nie otrzyma ostrzeżenia, jedno jest mu wymazywane. Można dostać maksymalnie 3 nagany. Za czwartym razem uczestnik nie jest już ostrzegany, tylko karany czerwoną kartką - uśmiercającym zawodnika strzałem z karabinu. Marsz rozpoczyna się w północnej części stanu Maine, kończy się tam, gdzie padnie przedostatni zawodnik.powstanie dla New Line. Autorem scenariusza jest James Vanderbilt ).