BIULETYN: David Dastmalchian w historii Dusiciela z Bostonu

David Dastmalchian w filmie z Keirą Knightley

Rupert Grint wśród gwiazd nowego serialu Guillermo del Toro

Autor "Upiornych opowieści o zmroku" kręci film o kartach Tarota

Siostra Damiena Chazelle'a nakręci horror o Meduzie

Remake komedii "Biali nie potrafią skakać" ma już reżysera

Zapraszamy na szybki przegląd najciekawszych informacji ze świata filmów i seriali. David Dastmalchian robi sobie przerwę od ekranizacji komiksów i klasyki sf. Aktor widziany ostatnio w " Diunie " dołączył właśnie do obsady thrillera "Boston Strangler". Gwiazdą obrazu jest Keira Knightley . Film opowiada historię dziennikarki, która walcząc z seksizmem wśród dziennikarzy i policjantów nagłośniła sprawę morderstw co najmniej 11 kobiet w Bostonie w latach 1962-4. Kogo zagra Dastmalchian , tego na razie nie ujawniono. [za: The Hollywood Reporter] Rupert Grint dołączył do obsady serialu "Cabinet of Curiosities". Jest to nowa antologia, którą dla platformy Netflix przygotowuje Guillermo del Toro . Ośmioodcinkowy serial ma walczyć ze stereotypowymi poglądami na temat tego, czym jest horror. Wśród autorów poszczególnych odcinków są: Panos Cosmatos Vincenzo Natali . [za: Deadline] André Øvredal został wybrany na stanowisko reżyser filmu "Tarot". Autorami scenariusza są Jason Pagan Andrew Deutschman . Szczegóły projektu nie są na razie ujawniane. Wiadomo jedynie, że ma to być pełen akcji thriller, którego fabuła inspirowana jest słynnymi kartami Tarota. [za: Deadline] Anna Chazelle została wybrana na stanowisko reżysera filmu "Meduza". Będzie to historyczny horror inspirowany greckim micie o Meduzie, jednej z Gorgon, która była kobietą o niezwykłej urodzie. Przeklęta przez Atenę stała się budzącym grozę potworem. Zamiast włosów miała żywe węże. Jej spojrzenie zamieniało wszystko, co żyje, w kamień. Projekt powstanie dla Fangoria Studios. [za: Deadline]Twórca wideoklipów i reklam Calmatic został wybrany na stanowisko reżysera filmu "White Men Can't Jump". Jak nietrudno się domyślić, będzie to remake klasycznej komedii " Biali nie potrafią skakać ". W oryginalne główny bohater Billy Hoyle zarabia na życie grą w koszykówkę na ulicy z czarnoskórymi zawodnikami, którzy - ze względu na jego kolor skóry - zakładają, że zwycięstwo mają w kieszeni. Mężczyzna pilnie potrzebuje pieniędzy, ponieważ jest ścigany przez mafię. Pewnego dnia Billy ogrywa aroganckiego i pewnego siebie Sidneya Deana. By ukryć upokorzenie, Sidney proponuje zwycięzcy współpracę. [za: Deadline]