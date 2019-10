Andrew Garfield gwiazdą netfliksowej biografii twórcy "Rent"

Getty Images © Walter McBride



) zagra główną rolę w filmie. Obraz będzie pełnometrażowym debiutem reżyserskim Lina-Manuela Mirandy ).Fabuła bazuje na autobiograficznej sztuce Jonathana Larsona z 1990 roku, w której opisał on swoje frustracje związane ze złym przyjęciem jego wcześniejszej sztuki "Superbia", która miała mu otworzyć drzwi na broadwayowskie salony. To opowieść o młodym dramaturgu, który pracuje jako kelner i wciąż marzy o teatralnej karierze. Tymczasem jego dziewczyna naciska na niego, by się ustatkował, a jego najlepszy przyjaciel poddał się i przyjął pracę w korporacji, stając się specjalistą od reklamy.Kilka lat później Larson napisał sztukę "Rent", która przyniosła światową sławę. Musical zdobył trzy nagrody Tony oraz Pulitzera w dziedzinie sztuk dramatycznych. Larson nie dożył sukcesu. Zmarł nagle, kiedy trwały ostatnie przygotowania do premiery, na skutek pęknięcia tętniaka aorty.powstanie dla platformy Netflix. Autorem scenariusza jest dramaturg Steven Levenson ). Wśród producentów znaleźli się Brian Grazer