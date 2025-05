Andrew Garfield w historycznym widowisku reżysera "Bourne'ów"

Powstanie chłopskie według twórcy "Ultimatum Bourne'a".

to projekt, o którym już kilkakrotnie pisaliśmy. Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że główną rolę może zagrać. Tak się jednak nie stanie. To jego miejsce ma zająć Andrew Garfield . Za reżyserię odpowiadaPunktem wyjścia dlajest Powstanie Wata Tylera. Jest to ważne dla historii Anglii powstanie chłopskie, które miało miejsce w 1381 roku w odpowiedzi na nałożenie na chłopów wysokich podatków i ponowne obarczenie ich pańszczyzną.Na razie nie jest jasne, czy film Greengrassa będzie opowiadał prawdziwą historię rewolty Wata Tylera, czy może rzeczywiste wydarzenia posłużą za punkt wyjścia do historii chłopa, który buntuje się przeciwko opresji możnych. Andrew Garfielda mogliśmy ostatnio oglądać w filmie. Na premierę czeka, którego reżyserem jest Luca Guadagnino