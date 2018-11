Anna Paquin w piątym sezonie "The Affair"

Getty Images © Suzi Pratt

) dołączyła do obsady piątego sezonu. Jego akcja ma częściowo rozgrywać się w przyszłości, lata po wydarzeniach z dotychczasowych sezonów. Paquin wcieli się w Joanie Lockhart, dorosłą córkę Alison i Cole'a, która wraca do zniszczonego przez zmiany klimatu Montauk, by rozwiązać zagadkę tego, co stało się z jej matką.Równolegle do akcji z przyszłości ma biec wątek opowiadający o wydarzeniach, które miały miejsce bezpośrednio po śmierci Alison ( Ruth Wilson ).Nowym nazwiskiem w obsadzie piątego sezonu jest również Claes Bang , który zagra charyzmatycznego gwiazdora kina, kochanka Helen.Zdjęcia już ruszyły, a premierę zapowiedziano na przyszły rok.