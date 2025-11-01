Newsy Filmy Twórca "Motocyklistów" kręci... horror? W obsadzie m.in. Margaret Qualley
Deadline / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Arturo Holmes
Margaret Qualley ("Substancja"), Drew Starkey ("Queer") i oczywiście Michael Shannon ("Motocykliści") zagrają w nowym projekcie Jeffa Nicholsa. Twórca "Motocyklistów" i "Loving" przygotowuje film zatytułowany "King Snake".
  

O czym opowie nowy film Jeffa Nicholsa?



GettyImages-2202464944.jpg Getty Images © Christopher Polk


Film opowie o młodej parze (w tych rolach Qualley i Starkey), która dziedziczy farmę w Arkansas i musi pokonać demony – te fizyczne i te metafizyczne – które nawiedzają to miejsce. Siły dobra i zła stawią sobie czoła w przerażającym filmie, w którym wyzwania prawdziwego świata zderzą się z nadprzyrodzonymi stworami i mitami.
   
Jeff to unikalny filmowiec, a "King Snake" zaczaruje publiczność na całym świecie swoją zaskakującą wizją nadprzyrodzonych sił, które czają się tuż za progiem codzienności, skomentował Glen Basner ze studia FilmNation, które zajmie się produkcją filmu.

Jeff Nichols wyreżyserował takie filmy jak "Take Shelter" (2011), "Uciekinier" (2012), "Loving" (2016) i "Midnight Special" (2016). Jego ostatni projekt to "Motocykliści".

"Motocykliści" – zwiastun




O czym opowiadają "Motocykliści"?



"Motocykliści" dzieją się w buntowniczym czasie w Ameryce, kiedy zmieniała się kultura i ludzie. Po przypadkowym spotkaniu w lokalnym barze, Kathy (Jodie Comer) zaprzyjaźnia się z Bennym (Austin Butler), nowym członkiem klubu motocyklowego Midwestern, Vandals, prowadzonego przez enigmatycznego Johnny'ego (Tom Hardy). Podobnie jak otaczający go kraj, klub zaczyna ewoluować, przekształcając się z miejsca spotkań lokalnych outsiderów w niebezpieczny podziemny świat przemocy, zmuszając Benny'ego do wyboru między Kathy a lojalnością wobec klubu.

