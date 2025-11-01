Twórca "Motocyklistów" kręci... horror? W obsadzie m.in. Margaret Qualley

Margaret Qualley ("Substancja"), Drew Starkey ("Queer") i oczywiście Michael Shannon ("Motocykliści") zagrają w nowym projekcie Jeffa Nicholsa. Twórca "Motocyklistów" i "Loving" przygotowuje film zatytułowany "King Snake".
O czym opowie nowy film Jeffa Nicholsa?
Film opowie o młodej parze (w tych rolach Qualley i Starkey), która dziedziczy farmę w Arkansas i musi pokonać demony – te fizyczne i te metafizyczne – które nawiedzają to miejsce. Getty Images © Christopher Polk
Siły dobra i zła stawią sobie czoła w przerażającym filmie, w którym wyzwania prawdziwego świata zderzą się z nadprzyrodzonymi stworami i mitami. Jeff to unikalny filmowiec, a "King Snake" zaczaruje publiczność na całym świecie swoją zaskakującą wizją nadprzyrodzonych sił, które czają się tuż za progiem codzienności
, skomentował Glen Basner ze studia FilmNation, które zajmie się produkcją filmu. Jeff Nichols
wyreżyserował takie filmy jak "Take Shelter
" (2011), "Uciekinier
" (2012), "Loving
" (2016) i "Midnight Special
" (2016). Jego ostatni projekt to "Motocykliści
".
"Motocykliści" – zwiastun
O czym opowiadają "Motocykliści"?
"Motocykliści
" dzieją się w buntowniczym czasie w Ameryce, kiedy zmieniała się kultura i ludzie. Po przypadkowym spotkaniu w lokalnym barze, Kathy (Jodie Comer
) zaprzyjaźnia się z Bennym (Austin Butler
), nowym członkiem klubu motocyklowego Midwestern, Vandals, prowadzonego przez enigmatycznego Johnny'ego (Tom Hardy
). Podobnie jak otaczający go kraj, klub zaczyna ewoluować, przekształcając się z miejsca spotkań lokalnych outsiderów w niebezpieczny podziemny świat przemocy, zmuszając Benny'ego do wyboru między Kathy a lojalnością wobec klubu.