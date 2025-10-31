Newsy Filmy Filmowi Beatlesi mają już oficjalnie żony. Oto 4 aktorki
Filmy

Deadline / autor: /
Rozpisana na cztery filmy biografia zespołu The Beatles w reżyserii Sama Mendesa ma już oficjalnie komplet żon członków słynnego kwartetu. W produkcji wystąpią Saoirse Ronan, Anna Sawai, Aimee Lou Wood i Mia McKenna-Bruce.
   

Te cztery aktorki zagrają w biografii The Betales


  
Oto aktorki, które wcielą się w partnerki Beatlesów:


GettyImages-2204422731.jpg Getty Images © Marc Piasecki



GettyImages-2234948000.jpg Getty Images © Gilbert Flores



GettyImages-2234936591.jpg Getty Images © Michael Buckner



GettyImages-2236150346.jpg Getty Images © JB Lacroix


Po miesiącach prób Sam Mendes jest wreszcie gotów do rozpoczęcia zdjęć do czterech filmów, które w mozaikowy sposób opowiedzą historię słynnego zespołu z czterech różnych punktów widzenia. Kamery mają ruszyć w przyszłym tygodniu. Praca na planie ma potrwać 15 miesięcy.

Co wiemy o poczwórnej biografii The Beatles?



Scenarzystami czterech biografii The BeatlesJez Butterworth, Peter Straughan i Jack Thorne. Autorem zdjęć będzie Greig Fraser.

W rolach głównych Paul Mescal jako Paul McCartney, Barry Keoghan jako Ringo StarrJoseph Quinn jako George Harrison i Harris Dickinson jako John Lennon. Towarzyszyć im będą m.in. Saoirse Ronan, której przypadła rola Lindy McCartney, żony Paula, i Mia McKenna-Bruce, która zagra Maureen Starkey, pierwszą żonę Starra

Zobacz zwiastun dokumentu "One to One: John i Yoko"



We wrześniu na ekrany polskich kin trafił zrealizowany przez Kevina Macdonalda dokument "One to One: John i Yoko". Przypominamy jego zwiastun: 

