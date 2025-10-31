Filmowi Beatlesi mają już oficjalnie żony. Oto 4 aktorki

Rozpisana na cztery filmy biografia zespołu The Beatles w reżyserii Sama Mendesa ma już oficjalnie komplet żon członków słynnego kwartetu. W produkcji wystąpią Saoirse Ronan, Anna Sawai, Aimee Lou Wood i Mia McKenna-Bruce.
Te cztery aktorki zagrają w biografii The Betales
Oto aktorki, które wcielą się w partnerki Beatlesów:
Po miesiącach prób Sam Mendes
jest wreszcie gotów do rozpoczęcia zdjęć do czterech filmów, które w mozaikowy sposób opowiedzą historię słynnego zespołu z czterech różnych punktów widzenia. Kamery mają ruszyć w przyszłym tygodniu. Praca na planie ma potrwać 15 miesięcy.
Co wiemy o poczwórnej biografii The Beatles?
Scenarzystami czterech biografii The Beatles
są Jez Butterworth
, Peter Straughan
i Jack Thorne
. Autorem zdjęć będzie Greig Fraser
.
W rolach głównych Paul Mescal
jako Paul McCartney
, Barry Keoghan
jako Ringo Starr
, Joseph Quinn
jako George Harrison
i Harris Dickinson
jako John Lennon
. Towarzyszyć im będą m.in. Saoirse Ronan
, której przypadła rola Lindy McCartney
, żony Paula
, i Mia McKenna-Bruce
, która zagra Maureen Starkey
, pierwszą żonę Starra
.
