Powrót do "Detektywa"? Woody Harrelson odpowiada jednoznacznie

Chcielibyście powrotu Rusta Cohle'a i Marty'ego Harta z pierwszego sezonu serialu "Detektyw"? Matthew McConaughey jest podobno otwarty. A co myśli o tym Woody Harrelson? Aktor zabrał głos w tej sprawie w najnowszym wywiadzie.
Woody Harrelson o szansach na powrót do "Detektywa" W programie "Today" na antenie NBC Woody Harrelson usłyszał pytanie o potencjalny powrót oryginalnego składu z "Detektywa".
Prowadząca Dylan Dreyer zagadnęła aktora w oparciu o komentarz McConaugheya
, który powiedział niedawno, że byłby gotów wrócić, o ile Harrelson
uzna grę za wartą świeczki. Matthew jest taki zabawny
, odparł Harrelson
. Ale szczerze mówiąc: nigdy. Nie ma takiej szansy.
Dlaczego aktor nie chce wracać jako Marty Hart? Bo wyszło świetnie. Uwielbiam fakt, że nam się to udało
, wyjaśnił. Jeśli już, myślę, że robienie kolejnego sezonu tylko zszargałoby tę reputację. Harrelson
zdradził jednak, że przygotowuje nowy projekt z McConaugheyem
: Robimy coś razem. To komedia, format z półgodzinnymi odcinkami. Miejmy nadzieję, że ludziom się spodoba.
Najprawdopodobniej chodzi o "Brother From Another Mother
", w którym dwaj aktorzy próbują zamieszkać wspólnie na ranczu McConaugheya
w Texasie. Projekt powstał dla Apple TV, ale nie znamy jego daty premiery. Harrelsona
już niedługo zobaczymy w "Iluzji 3
", trzeciej części popularnej serii o przygodach czwórki iluzjonistów.
"Iluzja 3" – zwiastun
