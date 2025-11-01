Newsy Seriale Powrót do "Detektywa"? Woody Harrelson odpowiada jednoznacznie
Chcielibyście powrotu Rusta Cohle'a i Marty'ego Harta z pierwszego sezonu serialu "Detektyw"? Matthew McConaughey jest podobno otwarty. A co myśli o tym Woody Harrelson? Aktor zabrał głos w tej sprawie w najnowszym wywiadzie.
   

Woody Harrelson o szansach na powrót do "Detektywa"




W programie "Today" na antenie NBC Woody Harrelson usłyszał pytanie o potencjalny powrót oryginalnego składu z "Detektywa". Prowadząca Dylan Dreyer zagadnęła aktora w oparciu o komentarz McConaugheya, który powiedział niedawno, że byłby gotów wrócić, o ile Harrelson uzna grę za wartą świeczki.

Matthew jest taki zabawny, odparł Harrelson. Ale szczerze mówiąc: nigdy. Nie ma takiej szansy.
   
Dlaczego aktor nie chce wracać jako Marty Hart? Bo wyszło świetnie. Uwielbiam fakt, że nam się to udało, wyjaśnił. Jeśli już, myślę, że robienie kolejnego sezonu tylko zszargałoby tę reputację.

Harrelson zdradził jednak, że przygotowuje nowy projekt z McConaugheyem: Robimy coś razem. To komedia, format z półgodzinnymi odcinkami. Miejmy nadzieję, że ludziom się spodoba.

Najprawdopodobniej chodzi o "Brother From Another Mother", w którym dwaj aktorzy próbują zamieszkać wspólnie na ranczu McConaugheya w Texasie. Projekt powstał dla Apple TV, ale nie znamy jego daty premiery.

Harrelsona już niedługo zobaczymy w "Iluzji 3", trzeciej części popularnej serii o przygodach czwórki iluzjonistów.

"Iluzja 3" – zwiastun



MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o pierwszym sezonie "Detektywa"




