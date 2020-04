Polecamy filmy, które przeniosą Was na plażę

***





Piasek, słońce, Leonardo DiCaprio. Brzmi jak wakacje, z których można nie wracać? Dla niektórych to będzie złowieszcza wróżba. Mimo niebezpieczeństwa zaglądamy tam tak często, jak to tylko możliwe – dla zdjęć, dla aktorów, muzyki i tego dreszczu emocji. Niebiańskie wakacje.A gdyby tak móc odbywać kwarantannę na bezludnej wyspie? Był ktoś taki, kto już w kinie tego spróbował. I niby był w raju, a jednak na szczęśliwego nie wyglądał. To chyba dlatego, że cisza wszędzie brzmi tak samo. Warto jeszcze raz sprawdzić, czy to jest właśnie to, o czym marzycie.Tęsknicie za letnim romansem i nocnymi kąpielami w morzu? Izolacja czy nie i tak nie każdy może sobie na to pozwolić. Ale przeżyć to bohaterami serialunikt nikomu nie zabroni. Gdy dodamy, że w tle czai się też zbrodnia, wszystkie bilety na te wakacje powinny zostać wyprzedane.Co może pójść nie tak na wyspie, której strzeże sam Roy Scheider ? Gdy za sterami nie ma Stevena Spielberga , a w przybrzeżnych wodach grasuje mściwy rekin – zasadniczo wszystko. Uprzedzamy, że historia z sequela na sequel staje się coraz "straszniejsza", ale słońce przypieka tak samo.Moondogowi z filmu Harmony'ego Korine'a słońce uderzyło do głowy zdecydowanie za mocno. A może wcale nie? Może to jedyny słuszny styl życia, w zwariowanym świecie pełnym nakazów, zakazów i utartych ścieżek. Na wiecznej balandze z nieodłącznym jointem i butelką alkoholu w ręce staje się wręcz naszym ulubionym bohaterem. Jedźcie śmiało na jego spotkanie.Nie ma słońca i plaży bez "baywatch" i "słonecznego patrolu". A jeśli jest to patrol składający się z najseksowniejszych ratowników na świecie i dowodzi nimi najsympatyczniejszy człowiek show biznesu we wszech-świecie, to wiedzcie, że na takiej wycieczce nigdy nie stracicie.