Edgar Wright zdradza, od czego zależy, czy powstanie "Baby Driver 2"

"Baby Driver" Edgara Wrighta miał premierę już 8 lat temu. Czy jest wciąż szansa na kontynuację? Reżyser potwierdził właśnie, że baza dla sequela już istnieje. Chcielibyście zobaczyć raz jeszcze połączenie musicalu, kina samochodowego i heist movie od twórcy "Hot Fuzz" i "Scotta Pilgrima"?
"Baby Driver 2" powstanie? "Baby Driver 2" ma scenariusz. To coś, co faktycznie istnieje. Ale większa część kręcenia filmów zależy od czynników, które są poza tobą. To czas, pieniądze, dostępność. Nie zawsze ma się te rzeczy pod kontrolą
, powiedział Edgar Wright
w "Discourse Podcast".
Nie wiadomo, czy scenariusz zakłada powrót oryginalnej obsady z Anselem Elgortem
na czele. Plotkuje się, że Jon Bernthal miałby tym razem odegrać większą rolę.
W oryginale wystąpili również m.in. Jamie Foxx
, Jon Hamm
, Kevin Spacey
i Eiza Gonzalez
.
Tymczasem we wtorek Edgar Wright
zorganizował prywatny pokaz w studiu Paramount. Reżyser wyświetlił swój nowy film, widowisko "Uciekinier", dla znajomych z branży.
Pojawili się Taika Waititi
, Jordan Peele
, Ti West
, Joseph Kosinski
, Barry Jenkins
, JT Mollner
, Phil Lord
i Christopher Miller
, Joe Dante
oraz Walter Hill
. Nie wiemy jednak, jak podobało się zebranym.
"Uciekinier" – zwiastun
O czym opowiada "Uciekinier"?
W niedalekiej przyszłości "Uciekinier" staje się najchętniej oglądanym programem w telewizji – to śmiertelnie niebezpieczny konkurs, w którym uczestnicy muszą przeżyć 30 dni, będąc ściganymi przez zawodowych zabójców. Każdy ich ruch jest transmitowany za pomocą kamer żądnej krwi publiczności, a każdy kolejny dzień, który przetrwają, podnosi wartość wygranej. Pochodzący z ubogiej klasy robotniczej Ben Richards (Glen Powell
), którego nie stać na leczenie chorej córki, zachęcony przez przekonującego, ale równocześnie bezwzględnego producenta programu (Josh Brolin
), postanawia wziąć udział w zabójczym show. Buntownicza natura, instynkt i determinacja nowego zawodnika sprawiają, że staje się on niespodziewanie ulubieńcem fanów – i jednocześnie zagrożeniem dla całego programu. Ben musi przechytrzyć nie tylko Łowców, ale także cały naród uzależniony od oczekiwania na jego śmierć.