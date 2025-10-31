Newsy Filmy Keanu Reeves i Tim Miller ("Deadpool") przebiją hit Toma Cruise'a?
Filmy

Keanu Reeves i Tim Miller ("Deadpool") przebiją hit Toma Cruise'a?

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Keanu+Reeves+i+Tim+Miller+%28%22Deadpool%22%29+przebij%C4%85+hit+Toma+Cruise%27a-163712
Keanu Reeves i Tim Miller (&quot;Deadpool&quot;) przebiją hit Toma Cruise'a?
źródło: Getty Images
autor: John Nacion
A, co gdyby Keanu Reeves, gwiazdor "Matriksa" i "Johna Wicka", połączył siły z Timem Millerem, reżyserem "Deadpoola"? Już niedługo się najprawdopodobniej przekonamy. Właśnie ogłoszono, że panowie szykują wspólnie projekt utrzymany w konwencji science-fiction.
   

O czym opowie "Shiver" z Keanu Reevesem?



GettyImages-2213443726.jpg Getty Images © Charley Gallay


Studio Warner Bros. finalizuje negocjacje, których przedmiotem jest kupno projektu zatytułowanego "Shiver". To film science-fiction, którego gwiazdą ma być Keanu Reeves, a reżyserem – Tim Miller.
   
Scenariusz napisał Ian Shorr ("W nieskończoność"). Tekst porównuje się do "Na skraju jutra" z Tomem Cruise'em i "183 metrów strachu" z Blake Lively. Głównym bohaterem jest szmugler i krętacz, który znajduje się między młotem a kowadłem podczas wykonywania zlecenia na Karaibach. Otaczają go bowiem ciała, wrogo nastawieni najemnicy i głodne rekiny. Mężczyzna utyka w pętli czasowej i próbuje przerwać cykl.

Stery producenckie mają objąć Aaron Ryder ("Nowy początek") i reżyser Matthew Vaughn ("Kingsman").

Miller ma w swojej filmografii takie tytuły jak "Deadpool", "Terminator: Mroczne przeznaczenie" oraz serial "Miłość, śmierć i roboty".

Reevesa możemy oglądać obecnie w komedii "Anioł stróż".

"Anioł stróż" – zwiastun




O czym opowiada "Anioł stróż"?



Arj od lat ma poczucie, że prawdziwe życie jest gdzie indziej. Z zazdrością obserwuje bogaczy takich jak Jeff, który nie musi chwytać się niskopłatnych zajęć, by związać koniec z końcem. Jeff mieszka w swojej willi na wzgórzu i patrzy na świat z góry, ale nie potrafi docenić tego, czym obdarzył go los. Żaden z nich nie wie, że początkujący anioł Gabriel ma co do nich śmiałe plany. W przypływie ambicji i dobrych chęci postanawia, bez zgody "z góry", zafundować im nieoczekiwaną zamianę miejsc. Na skutek jego nadprzyrodzonej interwencji teraz Arj pławi się w luksusach, a Jeff goni za groszem. Ale w prawdziwe kłopoty wpada też anioł Gabriel. Niebiańskie kierownictwo karze go za samowolkę odebraniem skrzydeł i życiem śmiertelnika. Będzie mógł wrócić na etat anioła, jeśli przekona Arja i Jeffa, by dobrowolnie wrócili do swych dawnych ról. Jeff zgadza się natychmiast, ale Arj ani myśli rezygnować z nowego, wspaniałego życia.

Powiązane artykuły Keanu Reeves

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Filmowi Beatlesi mają już oficjalnie żony. Oto 4 aktorki

5 komentarzy
Filmy

Nowy film Zacka Snydera – mamy pierwsze zdjęcia

Festiwale i nagrody Filmy

33. EnergaCAMERIMAGE: "Anemone" filmem otwarcia

2 komentarze
Inne Filmy

Listopadowe odsłony projektu "50 na 50"

"Szkoda, że nareszcie" od dziś w kinach

Jakie horrory obejrzeć na Halloween w HBO Max?

Filmy

Taron Egerton zamiast Oscara Isaaca. Co wiemy o "Kockroach"?