Najlepsze seriale o miłości. Top 10 seriali, które warto obejrzeć

Akcja serialu " Jane The Virgin " rozgrywa się w Miami. Tytułowa bogobojna kobieta o wenezuelskich korzeniach przypadkowo zostaje sztucznie zapłodniona. Teraz nosi potomka właściciela hotelu, w którym na co dzień pracuje. Ten wypadek musi rozwiązać teraz między ojcem jej przyszłego dziecka a chłopakiem, z którym spotyka się od lat. W międzyczasie stara się rozwiązać problemy migracyjne, a także łączyć macierzyństwo ze studiowaniem i pasją do pisania. Amerykańska wersja telenoweli " Juana la virgen " nie ucieka przed swoim rodowodem, przez pięć sezonów dostarczając pod nogi postaci kolejnych przeszkód. To jednak jeden z seriali, które warto obejrzeć choćby dzięki jego niesamowitej możliwości do zbierania przed ekranami rzeszy widzów pochłaniających sezon za sezonem.