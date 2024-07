Anne Hathaway antyfeministką z Instagrama, która przenosi się w czasie

"Yesteryear" – Anne Hathaway w głównej roli

Zwiastun filmu "Na samą myśl o Tobie"

Fabuła książki Caro Claire Burke opowiada o Natalie, która wiedzie życie wzorowej pani domu na amerykańskim ranchu – ma przystojnego męża, sześcioro dzieci, wszelkie możliwe wygody i miliony obserwujących na Instagramie. Wielu z nich zarzuca jej, że jest ikoną antyfeminizmu. Ale ona nie zwraca na to uwagi, bo jej życie jest dosłownie idealne. Pewnego dnia budzi się w domu, który wydaje jej się całkowicie oby – obcy jest też mąż i dzieci, które są brudne i zaniedbane. Najstarsza córka mówi jej, że jest rok 1805 – nie ma żądnej elektroniki, ani pralki, ani elektrycznej kuchenki, ani żadnych innych luksusów. Natalie musi prać ręcznie i dźwigać drewno do kominka, przez cały czas zastawiając się, o co w tym wszystkim chodzi. Gdy zajdzie w ciążę z "nie swoim mężem", stanie się dla niej jasne, że musi się stąd jakoś wydostać.Ostatnią kinową rolą Anne Hathaway jest jej występ w " Na samą myśl o Tobie " o samodzielnej matce, która nawiązuje romans ze znacznie młodszym wokalistą popularnego boysbandu.