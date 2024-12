"Verity": Dakota Johnson i Josh Hartnett w thrillerze erotycznym z Anne Hathaway

"Verity": fabuła książki

Getty Images © Gilbert Flores





Getty Images © Theo Wargo



Zwiastun "It Ends With Us"

Polski wydawca opisuje fabułę w następujący sposób: Verity Crawford, sławna autorka thrillerów, zostaje sparaliżowana wskutek tragicznego wypadku. Jej mąż zatrudnia pisarkę Lowen Ashleigh, by dokończyła bestsellerową serię książek chorej żony. Podczas przygotowań do pracy w posiadłości Crawfordów Lowen w stosie notatek znajduje niepublikowany dotąd materiał. Tekst, który miał na zawsze pozostać tajemnicą, okazuje się wstrząsającą spowiedzią Verity. Odkrywając sekrety autorki, Lowen coraz bardziej pogrąża się w mroku i niebezpiecznie zbliża do jej męża Jeremy’ego. Aż w pewnym momencie staje się częścią życia Crawfordów, jeszcze bardziej niepokojącego niż thrillery Verity... Hathaway zagra Verity. Hartnett będzie jej ekranowym mężem, a Johnson wcieli się w Lowen Ashleigh. Najnowszą wersję scenariusza napisał Nick Antosca (" Poroże "). Za kamerą stanie Michael Showalter (" Na samą myśl o Tobie ").Projekt określany jako thriller erotyczny będący połączeniem " Rebeki " i " Zaginionej dziewczyny " powstanie dla Amazon MGM Studios.