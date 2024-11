"Paper Tiger": Adam Driver, Jeremy Strong i Anne Hathaway w nowym filmie reżysera "Ad Astra"

"Paper Tiger": co wiemy o filmie?

Bohaterami "Paper Tiger" ma być dwóch braci, którzy wplątują się w pełną przemocy i korupcji niebezpieczną intrygę. Gdy mężczyźni znajdą się na celowniku rosyjskiej mafii, ich więź zostanie wystawiona na próbę.Zdjęcia mają rozpocząć się na początku przyszłego roku. Realizację finansuje w pełni firma Leone Film Group. Driver zakończył niedawno zdjęcia do nowego filmu Jima Jarmuscha pt. "Father, Mother, Sister, Brother". Hathaway zobaczymy w najbliższym czasie w widowisku "Flowervale Street", romansie "Mother Mary" oraz trzeciej części " Pamiętnika księżniczki ". Strong pracuje aktualnie na planie filmowej biografii Bruce'a Springsteena pt. "Deliver Me From Nowhere".Przypomnijmy, że Hathaway Strong mieli już okazję pracować z Jamesem Grayem przy jego ostatnim filmie " Armagedon " z 2022 roku.