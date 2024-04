Anne Hathaway: "To najgorszy sposób, by sprawdzić, czy między aktorami jest chemia"

Anne Hathaway o castingu sprzed lat "Ohyda!"

Zobacz zwiastun filmu "Na samą myśl o tobie"

Zdaniem Anne Hathaway tego typu castingi to najgorszy sposób, by sprawdzić, czy między aktorami mającymi grać parę jest chemia. Opowiedziała o tym tak:Aktorka podkreśliła, że choć sytuacja była dla niej niekomfortowa, nie miała poczucia, iż ktoś ma wobec niej złe intencje.– powiedziała.Jako producentka melodramatu " Na samą myśl o tobie Hathaway , która gra w nim także główną rolę, miała wpływ na casting. Rola jej partnera trafiła do Nicholasa Galitzine'a – powiedziała.Aktualnie filmografię Anne Hathaway zamyka melodramat " Na samą myśl o tobie ", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu South by Southwest. Już na początku maja trafi na Prime Video. Zobaczcie zwiastun: