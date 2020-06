Ansel Elgort oskarżony o napaść seksualną na nastolatce

Dziewczyna o imieniu Gabby wydała oświadczenie na Twitterze, że gwiazda " Baby driver " i " Gwiazd naszych wina Ansel Elgort wykorzystał ją seksualnie, gdy ta miała 17 lat. Ofiara nie podaje swojego nazwiska.W obszernym wpisie możemy przeczytać, że dziewczyna nawiązała kontakt z aktorem tuż przed swoimi siedemnastymi urodzinami w 2014 roku. Niedługo potem para spotkała się i doszło między nimi do intymnego kontaktu. Elgort miał wtedy 20 lat i wiedział, w jakim wieku jest Gabby.Gabby oskarża go traumatyczne doświadczenie seksualne, które przyczyniło się do ataków paniki w jej późniejszym życiu i wielu lat terapii. Jak pisze, to był jej pierwszy kontakt seksualny, o czym Elgort wiedział. Opisuje to zdarzenie jako traumatyczne, ponieważ było dla niej bolesne, a aktor mimo jej płaczu nie reagował.Cały wpis znajdziecie poniżej.Gabby opublikowała także ich wspólne zdjęcie.