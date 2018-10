Gwiazda "Baby Driver" w musicalu Spielberga "West Side Story"

3 2 1



Od 2014 roku co jakiś czas informujemy na stronach Filmwebu o tym, że Steven Spielberg szykuje się do nakręcenia nowej wersji. Wszystko wskazuje na to, że w końcu projekt nabiera konkretnych kształtów. Właśnie ogłoszono, że główną męską rolę zagra znany zWiemy już też, że zdjęcia dorozpoczną się latem przyszłego roku. Nad choreografią pieczę będzie trzymać Justin Peck, zdobywca tegorocznej nagrody Tony.to historia inspirowana dramatem Szekspira "Rome i Julia". Opowiada o młodych kochankach pochodzących z dwóch walczących ze sobą gangów. Oryginał powstał na potrzeby Broadwayu w 1957 roku. Kinowa wersja pojawiła się w 1961 roku.