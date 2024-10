Bear Grylls nauczy Ansela Elgorta survivalu?

Co wiemy o filmie Beara Gryllsa?

Getty Images © Kevin Winter

Zobacz zwiastun filmu "Baby Driver" z Anselem Elgortem w roli głównej

Film prezentowany jest pod roboczym tytułem "Faster than Horses". Ansel Elgort , gwiazda filmu " Baby Driver ", wcieli się w rolę maratończyka uwikłanego w emocjonującą walkę o życie. Film oparty jest na artykule autorstwa Hamptona Sidesa i śledzi losy emerytowanego biegacza olimpijskiego, który próbuje powrócić do swojej kariery startując w najtrudniejszym pieszym wyścigu na świecie, Marathon des Sables, odbywającym się na saharyjskiej pustyni. Żeby nie było za prosto, w trakcie wyścigu zawodników napotyka wielka burza piaskowa, która pochłania naszego głównego bohatera, zmuszając go do samotnej, dziesięciodniowej wali o życie pośród piasków i upałów.- powiedział reżyser James Erskine Bear Grylls z kolei dodał:Za reżyserię filmu będzie odpowiadał James Erskine , nominowany do nagrody Emmy brytyjski dokumentalista, autor " Copa 71 " oraz miniserialu " Ludzka twarz ". Będzie on również pełnił rolę scenarzysty filmu wraz z braćmi Michaelem Mul Chrisem Mul (" Astral: Nowy wymiar ")."Faster than Horses" jest na ten moment na wczesnym etapie pre-produkcyjnym, ale twórcy głęboko wiedzą, że film uda się przenieść na ekran możliwie jak najszybciej. Jeśli wszystko się uda, film może trafić do kin jeszcze w przyszłym roku.