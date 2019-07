Harry Styles, Ansel Elgort, Miles Teller - kto zagra Elvisa?

Getty Images © Smith Collection/Gado



Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Baz Luhrmann przygotowuje się do realizacji planowanego od lat filmu biograficznego poświęconego Elvisowi Presleyowi . W obsadzie jest już Tom Hanks , który zagra menadżera gwiazdora, Pułkownika Toma Parkera. Kto jednak otrzyma szansę wcielenia się w legendę muzyki, tego na razie nie wiadomo.Jeśli jednak wierzyć doniesieniom medialnym, Luhrmann jest już bliski wybrania gwiazdy swojego najnowszego dzieła. Na skróconej liście kandydatów znajdują się:Cała piątka w ubiegłym tygodniu odbyła próby przed kamerą. Spodziewamy się, że reżyser podejmie decyzję najpóźniej w przyszłym tygodniu.Presley urodził się w Tupelo w 1935 roku. Już jako dziecko śpiewał w chórze kościelnym. W 1954 roku nagrał "That's All Right Mama", które zostało przebojem lokalnej radiostacji. Rok później na jednym z jego koncertów pojawił się Tom Parker i z miejsca podpisał z nim kontrakt. Niezatytułowany film skupi się właśnie na ich relacjach. Parker był mu bezwzględnie oddany, ale też brał bardzo duży procent od jego zarobków.