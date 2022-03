Antony Starr, gwiazda "The Boys", skazany na rok więzienia (w zawiasach)

Antony Starr: szczegóły zajścia

Jaki wyrok usłyszał Antony Starr?

Teaser 3. sezonu "The Boys":

Aktor Antony Starr , doskonale znany widzom z roli brutalnego superbohatera z serialu " The Boys ", został skazany na 12 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Jest to finał bójki, do której doszło przed kilkoma dniami.Gwiazda "The Boys" została aresztowana kilka dni temu w Hiszpanii, gdzie przebywa w związku z pracą na planie filmu Guya Ritchiego "The Interpreter". Świadkowie zeznali, że w środę w nocy aktor zainicjował bójkę z udziałem 21-letniego kucharza z Wenezueli – Bathuelem Araujo. Zaczęło się od słownej wymiany, aż w końcu Starr uderzył Araujo szklanką bądź szklaną butelką, kalecząc go w okolicach oka. Ofiara miała założone w tym miejscu cztery szwy.Aktor spędził w areszcie dwa dni zanim stanął przed sądem.Sąd w Alicante skazał aresztowanego Starra na 12 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 5 tysięcy euro.Wymierzając karę sąd wziął pod uwagę stan upojenia alkoholowego oskarżonego.Wymiar kary jest efektem ugody zawartej pomiędzy prokuraturą a oskarżonym.Wykonanie kary pozbawienia wolności zostało zawieszone. W zamian oskarżony musi wpłacić grzywnę w ciągu 72 godzin oraz nie może popełnić kolejnego przestępstwa przez dwa lata.Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej oscarowej ANKIECIE , w której możecie głosować na swoich faworytów. TUTAJ znajdziecie nominacje do 94. nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej . Wybierzcie najlepszych!