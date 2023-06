Apple ma hit. "Silos" dostaje 2. sezon

"Silos": od wydanej niezależnie książki do sukcesu na platformie Apple'a

Zwiastun serialu "Silos"

Serial powstał na bazie cyklu powieściowego "Wool" Hugh Howeya . Autor pierwszy tom wydał własnym sumptem. Powieść okazała się tak wielkimi hitem, że Howey otrzymał kontrakt z prawdziwym domem wydawniczym, a prawa do ekranizacji zakupiło 20th Century Fox.Studio planowało, którego produkcją miał się zająć Ridley Scott . Na stanowisko reżysera został wybrany J Blakeson . Niestety w związku ze zmianami w 20th Century Fox projekt upadł.W 2018 prawa do telewizyjnej ekranizacji zakupiła stacja. Za projekt miała odpowiadać LaToya Morgan i przekazał w ręce Grahama Yosta . Na stanowisko reżysera został wybrany Morten Tyldum . Gwiazdami serialu zostali: Rebecca Ferguson W przyszłości, gdy Ziemia stała się toksycznym pustkowiem, przetrwać zdołała ledwie garstka ludzi, zamieszkujących gigantyczny podziemny silos. Odcięci od świata zewnętrznego, wiodą życie pełne nakazów i zakazów, sekretów i kłamstw. By przeżyć, muszą ściśle przestrzegać pewnych zasad.debiutował na platformie AppleTV+ na początku maja. Pierwszy sezon składa się z 10 odcinków. Emisja ostatniego planowana jest na 30 czerwca.