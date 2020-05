Apple sfinansuje western Scorsesego z DiCaprio i De Niro

Po tym, jak budżet " Killers of the Flower Moon " urósł do 200 milionów dolarów, wytwórnia Paramount zgodziła się, aby reżyser Martin Scorsese poszukał dodatkowego źródła finansowania filmu. Prestiżowy projekt z miejsca stał się przedmiotem zażartej walki między wszystkimi dużymi hollywoodzkimi studiami oraz serwisami streamingowymi. Ostatecznie twórcy wybrali propozycję Apple'a.Western, w którym główne role zagrają Leonardo DiCaprio Robert De Niro , doczeka się szerokiej dystrybucji w kinach na całym świecie. Następnie trafi na platformę streamingową Apple'a.Scenariusz " Killers of the Flower Moon " powstał na podstawie książki Davida Granna pod tym samym tytułem. Autor odsłonił kulisy makabrycznych mordów, do których doszło w Oklahomie w latach 20. XX wieku. Ofiarami byli Osagowie. Mordy rozpoczęły się po tym, jak na terenie należącym do plemienia odkryto ropę. Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że w sprawę zostały włączone służby federalne. Ze śledztwem związany był J. Edgar Hoover, który wykorzystał je do budowy swojej pozycji w siłach, które w przyszłości zmienił w FBI. Killers of the Flower Moon " to kolejny duży filmowy zakup Apple'a w tym miesiącu. Firma z Cupertino nabyła również prawa do dramatu wojennego " Greyhound " z Tomem Hanksem