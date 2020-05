AppleTV+ szykuje remake "Fraglesów"

Pamiętacie serial " Fraglesy Jima Hensona ? Po latach niespełnionych obietnic wszystko wskazuje na to, że w końcu czeka nas jego remake. Projekt powstanie dla platformy AppleTV+.Nowy serial ma zachować charakter i klimat oryginału. Możemy również spodziewać się powrotu ulubionych postaci. Showrunnerami zostali Matt Fusfeld Alex Cuthbertson , którzy wcześniej pracowali przy serialach " Community " i " Rodzice nie do pary ". Nowe "Fraggle Rock" powstanie we współpracy z The Jim Henson Company i New Regency, które przez lata nieskutecznie próbowało doprowadzić do realizacji filmu kinowego. Fraglesy " zostały stworzone przez Jima Hensona w 1983 roku. Bohaterami były sympatyczne stworki mieszkające we Fraggle Rock. Czas spędzały na zabawach, śpiewie i odkrywaniu świata. Ich przeciwnikami byli giganci zwani Gorgami.ApopleTV+ wydaje się naturalnym domem dla "Fraggle Rock". Dla platformy tej powstał już bowiem serial pod tytułem " Fraglesy: Gramy dalej! ".