"Jumanji 3": Do gry powróci spektakularna obsada drugoplanowa

Choć o planach na realizację kolejnej części "Jumanji" słyszeliśmy już od jakiegoś czasu, do tej pory dziennikarze skąpili fanom informacji na temat szczegółów nadchodzącej produkcji. Po potwierdzeniu powrotów głównego aktorskiego kwartetu, dziś The Hollywood Reporter przychodzi z kolejną grupą nazwisk, które powtórzą swoje występy w kontynuacji. Kto do nich należy?
Kto powróci do "Jumanji 3"?
Zdaniem dziennikarzy The Hollywood Reporter, obsada trzeciej części "Jumanji
" właśnie powiększa się pod wpływem powrotów bohaterów drugoplanowych. Na ekranie po raz kolejny zobaczymy bowiem: Danny'ego DeVito
("Beetlejuice, Beetlejuice
"), Nicka Jonasa
("Serdecznie zapraszamy
"), Rhysa Darby'ego
("Guns Akimbo
") i Lamornego Morrisa
("Wieczór gier
"). Wszyscy oni pojawili się już wcześniej w filmie "Jumanji: Następny poziom
".
W filmie wystąpią także nowe nazwiska. Debiuty w serii zaliczą znany z "Gry o tron
" Dan Hildebrand
oraz Jace Jeanes
, którego można kojarzyć z występu w "Krwawym wyzwaniu
".
Prace nad "Jumanji 3
" już się rozpoczęły, o czym przed kilkoma dniami informował Dwayne Johnson
za pomocą swoich mediów społecznościowych. Zdjęcia będą realizowane w Los Angeles. Reżyserem filmu został twórca całej trylogii Jake Kasdan
, który wraz z Jeffem Pinknerem
i Scottem Rosenbergiem
odpowiada również za scenariusz produkcji.
O czym opowiadał "Jumanji: Następny poziom"?
"Jumanji: Następny poziom
" to powrót słynnych bohaterów, których poznaliśmy w "Jumanji: Przygoda w dżungli
". Tyle że zasady gry zmieniły się diametralnie. Wszyscy zmuszeni są do powrotu do świata Jumanji, by uratować jednego ze swych przyjaciół, któremu nie udało się opuścić gry. Nie spodziewają się jednak, że nic nie pójdzie zgodnie z ich oczekiwaniami. Przyjdzie im stawić czoła niebezpieczeństwom i temu, co nieznane – od jałowych pustyń przez śnieżne szczyty gór. Tylko czy uda im się wyjść z najbardziej wciągającej gry świata?